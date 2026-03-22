التّيار الدّيمقراطي يعلن عن تنظيم مؤتمره الوطني الرّابع بداية شهر أفريل القادم

أعلن حزب التّيار الدّيمقراطي، في بلاغ له، عن تنظيم مؤتمره الوطني الرّابع أيّام 3 و4 و5 أفريل 2026 ، تحت شعار "تونس كما نريد".وأفاد الحزب، بأنه سيفتتح أشغال مؤتمره في العاصمة يوم 3 أفريل 2026.يذكر أنّ حزب التّيار الدّيمقراطي، تأسّس في 30 ماي 2013 ،وعقد مؤتمره الوطني الثالث سنة 2023 ، وتمّ انتخاب نبيل حجّي أمينا عامّا.