كأس تونس: النادي الإفريقي يودّع مبكراً وهلال مساكن يصنع المفاجأة

نتائج مباريات الأحد 22 مارس 2026



برنامج بقية مباريات الدور السادس عشر



ودّعمسابقة كأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025–2026 مبكراً، إثر هزيمته مساء الأحد أمامبنتيجة هدف دون رد، في مباراة الدفعة الأولى من الدور السادس عشر التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات.وشهدت هذه الدفعة مفاجأة بارزة تمثّلت في خروجأمام، المنتمي إلى بطولة الرابطة الثانية، بنتيجة 4–1. كما عرفت انسحاب عدد من أندية الرابطة المحترفة الأولى، من بينهاالذي غادر المسابقة بعد خسارته أمامبركلات الترجيح، والذي خرج بالطريقة ذاتها أماموأوفى لقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي بوعوده من حيث الحماس والتشويق، حيث نجح فريق عاصمة الرباط، تحت قيادة مدربه الجديد، في تحقيق الفوز بفضل هدف مبكر سجلهفي الدقيقة السابعة بتصويبة أرضية استقرّت في شباك الحارس. ورغم الفرص التي أتيحت للنادي الإفريقي، لم يتمكّنمن تعديل النتيجة، في ظل صلابة التنظيم الدفاعي للاتحاد المنستيري.وعرفالمصير ذاته بخروجه أمام مستقبل سليمان في لقاء انتهى بالتعادل 2–2، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح مستقبل سليمان بنتيجة 4–1. كما تأهّل النادي البنزرتي إلى الدور القادم إثر فوزه على مستقبل المرسى بركلات الترجيح 5–4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2–2.وتمكّنمن تفادي مفاجأة ثقيلة بعد تعادله مع1–1، ليحسم التأهّل بركلات الترجيح 5–3، شأنه شأنالذي تجاوزبركلات الترجيح 4–3 إثر تعادل سلبي.واقتطعبطاقة العبور بصعوبة أمام، حيث انتظر الدقيقة 120 للحصول على ضربة جزاء ترجمهاإلى هدف التأهل. كما حققعودة قوية أمام، محولاً تأخره بثنائية إلى فوز عريض 5–2 بعد اللجوء إلى حصتين إضافيتين.وفي بقية المباريات، عادبتأهل مريح بعد فوزه علىبخماسية نظيفة، فيما تأهّلتعلى حساببهدف دون رد. كما ضمنالتأهل بانتصار عريض علىبنتيجة 6–0، وفازتعلىبنتيجة 2–0.وتتواصل منافسات الدور السادس عشر بإجراء الدفعة الثانية من المباريات يوم الاثنين، على أن يُختتم هذا الدور بمواجهةيوم الأحد المقبل.الأهداف: شادي المحمدي (29 / 85)الأهداف: نور الدين عايندي (82 / 112) – فيليب أدجو (5) / يوسف داوو (97)الأهداف: أحمد بوعصيدة (30) / مالك المهري (32) – يوسف الضفلاوي (63) / يوسف السعفي (69)الأهداف: عزيز الهيشري (120) – البشير حسني (125)الهدف: رائد بوشنيبة (7)الهدف: علي معلول (120 ض.ج)الأهداف: محمد عزيز الماجري (16 / 83) – محمد عزيز الزرغاطي (81) – أيمن البوزيدي (85)جاسم عبشة (50)الهدف: عدي بلحاج (15)الأهداف: حمزة منصري (51 / 67 / 96) – شريف بوديان (113 ض.ج) – بوندون نانا (120)معتز بيداني (16) – موكوبا ديولفي (41)الأهداف: محمد الضاوي (17 / 25) – محمد الهادي بوسلامة (21) – محمد أمين بن عمر (85)الأهداف: حمزة الربيعي (7) – حمدي الجيناوي (40) – فادي درقاش (50 / 54) – هارون بن عامر (77) – حمدي السلامي (90)* بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف(دون حضور الجمهور)** الاتحاد الرياضي بأجيم جربة – مكارم المهدية* وداد الحامة – الترجي الرياضي