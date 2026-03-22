كأس تونس: النادي الإفريقي يودّع مبكراً وهلال مساكن يصنع المفاجأة
ودّع النادي الإفريقي مسابقة كأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025–2026 مبكراً، إثر هزيمته مساء الأحد أمام الاتحاد المنستيري بنتيجة هدف دون رد، في مباراة الدفعة الأولى من الدور السادس عشر التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات.
وشهدت هذه الدفعة مفاجأة بارزة تمثّلت في خروج اتحاد بن قردان أمام هلال مساكن، المنتمي إلى بطولة الرابطة الثانية، بنتيجة 4–1. كما عرفت انسحاب عدد من أندية الرابطة المحترفة الأولى، من بينها الملعب التونسي الذي غادر المسابقة بعد خسارته أمام مستقبل سليمان بركلات الترجيح، ومستقبل المرسى الذي خرج بالطريقة ذاتها أمام النادي البنزرتي.
وأوفى لقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي بوعوده من حيث الحماس والتشويق، حيث نجح فريق عاصمة الرباط، تحت قيادة مدربه الجديد فتحي العبيدي، في تحقيق الفوز بفضل هدف مبكر سجله رائد بوشنيبة في الدقيقة السابعة بتصويبة أرضية استقرّت في شباك الحارس مهيب الشامخ. ورغم الفرص التي أتيحت للنادي الإفريقي، لم يتمكّن فراس شواط من تعديل النتيجة، في ظل صلابة التنظيم الدفاعي للاتحاد المنستيري.
وعرف الملعب التونسي المصير ذاته بخروجه أمام مستقبل سليمان في لقاء انتهى بالتعادل 2–2، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح مستقبل سليمان بنتيجة 4–1. كما تأهّل النادي البنزرتي إلى الدور القادم إثر فوزه على مستقبل المرسى بركلات الترجيح 5–4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2–2.
وتمكّن الأولمبي الباجي من تفادي مفاجأة ثقيلة بعد تعادله مع الملعب الرياضي بمرناق 1–1، ليحسم التأهّل بركلات الترجيح 5–3، شأنه شأن الترجي الجرجيسي الذي تجاوز النادي القربي بركلات الترجيح 4–3 إثر تعادل سلبي.
واقتطع النادي الصفاقسي بطاقة العبور بصعوبة أمام شبيبة القيروان، حيث انتظر الدقيقة 120 للحصول على ضربة جزاء ترجمها علي معلول إلى هدف التأهل. كما حقق نجم المتلوي عودة قوية أمام مستقبل قابس، محولاً تأخره بثنائية إلى فوز عريض 5–2 بعد اللجوء إلى حصتين إضافيتين.
وفي بقية المباريات، عاد النجم الساحلي بتأهل مريح بعد فوزه على السهم الرياضي بقصر قفصة بخماسية نظيفة، فيما تأهّلت شبيبة العمران على حساب واحة قبلي بهدف دون رد. كما ضمن تقدم ساقية الدائر التأهل بانتصار عريض على المشعل الرياضي بالساحلين بنتيجة 6–0، وفازت جندوبة الرياضية على سكك الحديد الصفاقسي بنتيجة 2–0.
وتتواصل منافسات الدور السادس عشر بإجراء الدفعة الثانية من المباريات يوم الاثنين، على أن يُختتم هذا الدور بمواجهة وداد الحامة والترجي الرياضي يوم الأحد المقبل.
نتائج مباريات الأحد 22 مارس 2026* جندوبة الرياضية 2 – 0 سكك الحديد الصفاقسي
الأهداف: شادي المحمدي (29 / 85)
* النادي الرياضي البنزرتي 2 – 2 مستقبل المرسى
الأهداف: نور الدين عايندي (82 / 112) – فيليب أدجو (5) / يوسف داوو (97)
(تأهل البنزرتي بركلات الترجيح 5-4)
* مستقبل سليمان 2 – 2 الملعب التونسي
الأهداف: أحمد بوعصيدة (30) / مالك المهري (32) – يوسف الضفلاوي (63) / يوسف السعفي (69)
(تأهل مستقبل سليمان بركلات الترجيح 4-1)
* الملعب الرياضي بمرناق 1 – 1 الأولمبي الباجي
الأهداف: عزيز الهيشري (120) – البشير حسني (125)
(تأهل الأولمبي الباجي بركلات الترجيح 5-3)
* الاتحاد المنستيري 1 – 0 النادي الإفريقي
الهدف: رائد بوشنيبة (7)
* شبيبة القيروان 0 – 1 النادي الصفاقسي
الهدف: علي معلول (120 ض.ج)
* هلال مساكن 4 – 1 اتحاد بن قردان
الأهداف: محمد عزيز الماجري (16 / 83) – محمد عزيز الزرغاطي (81) – أيمن البوزيدي (85)
جاسم عبشة (50)
* الواحة الرياضية بقبلي 0 – 1 شبيبة العمران
الهدف: عدي بلحاج (15)
* نجم المتلوي 5 – 2 مستقبل قابس
الأهداف: حمزة منصري (51 / 67 / 96) – شريف بوديان (113 ض.ج) – بوندون نانا (120)
معتز بيداني (16) – موكوبا ديولفي (41)
* السهم الرياضي بقصر قفصة 0 – 5 النجم الساحلي
الأهداف: محمد الضاوي (17 / 25) – محمد الهادي بوسلامة (21) – محمد أمين بن عمر (85)
* الترجي الجرجيسي 0 – 0 النادي القربي
(تأهل الترجي الجرجيسي بركلات الترجيح 4-3)
* تقدم ساقية الدائر 6 – 0 مشعل الساحلين
الأهداف: حمزة الربيعي (7) – حمدي الجيناوي (40) – فادي درقاش (50 / 54) – هارون بن عامر (77) – حمدي السلامي (90)
برنامج بقية مباريات الدور السادس عشرالإثنين 23 مارس 2026 (13:30):
* بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف
كوكب عقارب – الملعب القابسي (دون حضور الجمهور)*
* الاتحاد الرياضي بأجيم جربة – مكارم المهدية
الأحد 29 مارس 2026 (13:30):
* وداد الحامة – الترجي الرياضي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325925