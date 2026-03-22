ملتقى التوظيف بالمدرسة العليا للتجارة بتونس يسلط الضوء على سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي

تنظم المدرسة العليا للتجارة بتونس بجامعة منوبة، يوم 1 أفريل القادم، الدورة الخامسة من ملتقى التوظيف بعنوان "تشكيل مسارك المهني في عصر الذكاء الاصطناعي"، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز التقارب بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، ومرافقة طلبتها نحو إدماج مهني ناجح في بيئة تشهد تحولات متسارعة، وفق ما صرح به ياسين سلامة، مدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة بتونس، ل/وات/ اليوم الأحد.وأشار سلامة إلى أن ملتقى التوظيف السنوي يهدف إلى دعم فرص الانتداب والتربصات ومشاريع ختم الدراسة، بالإضافة إلى فتح النقاش حول تحولات سوق الشغل، مع التركيز هذه الدورة على التغيرات التي يشهدها سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي والكفاءات الجديدة المطلوبة لمواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية والتنظيمية.ويمثّل هذا الحدث السنوي مناسبة هامة للقاء بين الجامعة والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يجمع الطلبة والأساتذة والخريجين الجدد مع المؤسسات والشركات والمنشآت العمومية والخبراء، لمناقشة رهانات قابلية التشغيل.ويشمل برنامج الملتقى سلسلة من المداخلات من المحيط الاجتماعي والاقتصادي، بمشاركة مسؤولي مؤسسات بنكية ومالية ومنشآت عمومية، من بينها صندوق الودائع والأمانات، البنك الوطني الفلاحي، البنك العربي لتونس، البنك التونسي الكويتي، بورصة تونس، ومركز النهوض بالصادرات، في ما يعكس التزام النسيج الاقتصادي بمرافقة الجيل الجديد من الخريجين.كما ستُعقد ورشات عملية لإعداد الطلبة لدخول الحياة المهنية، حول موضوع "السيرة الذاتية وبناء الهوية المهنية في العصر الرقمي" و، بالإضافة إلى ندوة علمية مخصّصة لتأثير الذكاء الاصطناعي على قابلية التشغيل والديناميكيات الجديدة لسوق العمل، بمشاركة خبراء ومسؤولين ومهنيين، يسلّطون الضوء على المهن الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وممارسات الانتداب في العصر الرقمي، وإدارة الأجيال داخل المؤسسات، والأدوات الجديدة لتمويل المشاريع المبتكرة.وبالتوازي مع ذلك، سيتم فتح فضاء خاص بالانتداب طوال الفترة الصباحية لتمكين الشركات والمؤسسات المشاركة من لقاء الطلبة مباشرة، ما يتيح فرصًا ملموسة للتربصات ومشاريع ختم الدراسة والتوظيف، ويعزّز الحوار بين التكوين الأكاديمي ومتطلبات السوق.وتُختتم التظاهرة بجلسة تشبيك بين الطلبة والمؤسسات، إضافة إلى تسليم جائزة "أفضل مستقطب في ملتقى التوظيف 2026"، تقديرًا لالتزام المؤسسات الشريكة بدعم إدماج الطلبة في الحياة المهنية.