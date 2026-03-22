المغربي طارق السكتيوي مدربا لمنتخب عُمان خلفا لكيروش

يعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة 🇴🇲 pic.twitter.com/4fAVaG7Alm — الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) March 22, 2026

أعلن الاتحاد العُماني ​لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع ​المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك ‌خلفا للبرتغالي المخضرم ‌كارلوس كيروش.وتولى كيروش (73 عاما) تدريب عُمان في جويلية 2025 بعقد يمتد لعام واحد.وجاء التعاقد ⁠مع السكتيوي (48 عاما) بعد دقائق من إعلان الاتحاد العُماني انفصاله عن كيروش بالتراضي بين الطرفين.وقال الاتحاد ​على حسابه على منصى "إكس "يعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب ⁠البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي بين الطرفين".وأضاف "يعرب الاتحاد عن بالغ شكره وتقديره للمدرب على ما ⁠بذله من جهود مخلصة خلال فترة عمله، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية القادمة".وأشارت تقارير صحفية وإعلامية الأسبوع الماضي إلى أن كيروش اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع المنتخب العُماني بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة جراء الصراع في الشرق الأوسط.وقاد ​المدرب البرتغالي عُمان في 11 مباراة، حقق خلالها ثلاثة انتصارات فقط مقابل ثلاث هزائم وخمسة تعادلات، وودع كأس العرب ‌من دور المجموعات وأخفق في بلوغ كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية بعد الخسارة في الملحق الآسيوي في أكتوبر الماضي.ويملك كيروش مدرب البرتغال ‌وريال مدريد السابق خبرة واسعة في الشرق الأوسط، حيث سبق له تدريب منتخبات إيران وقطر ومصر إضافة لمنتخب كولومبيا.كما عمل مدربا مساعدا في مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرغسون.وتستعد عُمان لخوض نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية.