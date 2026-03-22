حصص تأطيرية لفائدة النساء الحوامل للحد من العمليات القيصرية

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 14:09
      
أفاد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بمركز التوليد وطب الرضيع (مستشفى وسيلة بورقيبة سابقًا)، الدكتور عاطف يوسف، بأن وزارة الصحة أحدثت منذ نحو ثلاث سنوات وحدة للإعداد للولادة تابعة للمركز، وذلك في إطار التوجه نحو التقليص من نسبة الولادات القيصرية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح، في برنامج "صحتك أغلى" بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه الوحدة تهدف إلى مساعدة النساء الحوامل على الإعداد الجيّد للولادة الطبيعية والتفاعل الإيجابي مع مختلف مراحلها، بما يقلّص من مخاوف الولادة التي قد تدفع في بعض الحالات إلى اللجوء للعمليات القيصرية.

   وتُظهر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة الولادات القيصرية في تونس بلغت 44,4 بالمائة سنة 2023، مقابل 20,5 بالمائة سنة 2006، وهي نسبة تضاعفت خلال السنوات الـ17 الأخيرة، وتفوق بكثير المعدلات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والمقدّرة بين 10 و15 بالمائة.
وبيّن الدكتور يوسف أن الوحدة تؤمّن برامج تأطيرية متكاملة لفائدة النساء الحوامل، تجمع بين التمارين الرياضية الموجّهة وتقنيات التنفس السليم، إلى جانب الإعداد النفسي والبدني للولادة، والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية.
وتنطلق هذه الحصص بداية من أواخر الشهر السابع من الحمل، وتتواصل إلى غاية مرافقة المرأة أثناء الولادة، ثم تقديم الدعم اللازم لها بعد الوضع، خاصة في ما يتعلق بالرضاعة الطبيعية، باعتبارها عاملًا وقائيًا مهمًا من بعض الأمراض وانعكاسها الإيجابي على صحة الرضيع.

ويشرف على تأطير هذه الحصص فريق مختص يضم أطباء وقابلات، يتولى تقديم الأنشطة والتمارين وفق توجيهات طبية دقيقة تراعي سلامة الحامل وتضمن بلوغها مراحل الحمل المتقدمة في أفضل الظروف الصحية لها ولجنينها.
وأشار المتحدث إلى أن نشاط وحدة الإعداد للولادة شهد نسقًا تصاعديًا منذ إحداثها، حيث ارتفع عدد الحصص المؤمّنة إلى أكثر من 100 حصة سنة 2025، لفائدة النساء الحوامل المبرمج ولادتهن بصفة طبيعية.
كما، يخصص المركز حصصًا توعوية لفائدة النساء الحوامل المصابات بداء السكري، تتناول أسس الحمية الغذائية وكيفية استعمال الأنسولين خلال فترة الحمل، إلى جانب التعريف بعلامات هبوط السكر وطرق متابعة الحالة الصحية، بما يساعد على عيش فترة حمل مستقرة وتحقيق نتائج ولادة سليمة.
