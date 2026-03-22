برنامج تونسي ألماني يفتح باب الترشحات لدعم التشغيل بتمويلات تصل إلى 10 ملايين يورو

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 10:57
      
أعلن برنامج “صندوق الاستثمار من أجل التوظيف” عن فتح باب الترشحات لتقديم مقترحات مشاريع في إطار التعاون التونسي-الألماني، مع تخصيص منح مالية قد تبلغ 10 ملايين يورو للمشروع الواحد.

ويوفّر البرنامج تمويلاً مشتركاً تتراوح قيمته بين 800 ألف و10 ملايين يورو، مع إمكانية تغطية ما بين 25 و90 بالمائة من الكلفة الجملية للاستثمار، بما يتيح دعماً إضافياً للمؤسسات لتوسيع أنشطتها وإحداث مواطن شغل جديدة.


وانطلقت عملية قبول الترشحات يوم 20 مارس 2026 لفائدة الشركات الخاصة والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الربحية، شريطة أن تسهم مشاريعها بشكل مباشر في تعزيز التشغيل، خاصة في القطاع الخاص.


ويهدف البرنامج إلى دعم الاستثمارات القادرة على إحداث فرص عمل مستدامة، والحد من العراقيل التي تعترض الاستثمار، من خلال تمويل مشاريع تشمل بالخصوص إحداث وحدات إنتاج، واقتناء التجهيزات، وتطوير مهارات اليد العاملة.

ويتضمن برنامج سنة 2026 مكوّناً إضافياً يتعلق بدعم أنشطة التكوين والتدريب، إذ يمكن للمترشحين طلب تمويل مشترك لمشاريع تدريبية تعزز فرص التشغيل، بما في ذلك تهيئة الكفاءات لتلبية حاجيات سوق الشغل، مع إمكانية فتح آفاق عمل بالخارج، خصوصاً في ألمانيا.

وتمتد فترة قبول الترشحات إلى غاية 1 جوان 2026، على أن تمر عملية الانتقاء بمرحلتين، تشمل الأولى فرز المذكرات المفاهيمية، فيما تتعلق المرحلة الثانية بتقديم مشاريع مفصلة تخضع لتقييم معمق قبل إسناد التمويلات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود دعم التعاون الاقتصادي بين تونس وألمانيا، وتعزيز الاستثمار والتشغيل في عدد من الدول الإفريقية.
