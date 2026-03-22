هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية: حجز أكثر من 402 طن من المواد غير الصالحة واقتراح غلق 64 محلاً خلال رمضان
أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حجز وإتلاف أكثر من 402 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب اقتراح غلق 64 محلاً لا يستجيب لشروط السلامة، وذلك ضمن حصيلة برنامجها الرقابي الخاص المنجز خلال شهر رمضان لسنة 1447 هـ / 2026.
وأفادت الهيئة، في بلاغ، بأن فرق المراقبة أنجزت منذ بداية الشهر 13 ألفاً و173 عملية تفقد بمعدل 105 فرق رقابية يومياً، شملت 10 آلاف و572 منشأة تنشط في القطاع الغذائي، مع إجراء 144 تحليلاً مخبرياً للتحقق من سلامة المنتجات المشتبه فيها.
وأسفرت التدخلات عن تنفيذ 346 عملية حجز وتسجيل 350 وضعية استوجبت تحرير محاضر بحث، فضلاً عن توجيه 744 تنبيهاً كتابياً للمخالفين. وتوزعت المحلات المقترح غلقها على 21 جهة، وشملت أساساً المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية العامة ومحلات المرطبات والحلويات ونقاط بيع الدواجن واللحوم.
واستأثرت الفواكه والخضر المحولة بالنصيب الأكبر من المحجوزات بنسبة 51.5 بالمائة، تلتها الفواكه الجافة بنسبة 10.1 بالمائة، ثم الفواكه والخضر الطازجة بنسبة 10 بالمائة. كما شملت المحجوزات الحليب ومشتقاته بنسبة 4.9 بالمائة، والأسماك ومنتجات البحر بنسبة 4.6 بالمائة، إضافة إلى كميات متفاوتة من التوابل واللحوم والحبوب ومواد أولية لصنع الحلويات.
وأرجعت الهيئة أسباب الحجز أساساً إلى انتهاء تاريخ الصلوحية بنسبة 40.3 بالمائة، وتغير خصائص المنتجات أو تعفنها وظهور فطريات وروائح كريهة بنسبة 23.4 بالمائة، فضلاً عن وجود حشرات أو آثار قوارض بنسبة 22.4 بالمائة، إلى جانب التخزين في ظروف غير صحية وغياب التأشير أو المصادقة الصحية وعدم احترام شروط النقل والتبريد.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325903