Babnet   Latest update 11:31 Tunis

هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية: حجز أكثر من 402 طن من المواد غير الصالحة واقتراح غلق 64 محلاً خلال رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f60fd6407b67.79360677_jofgqlkhniemp.jpg>
Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 10:54
      
أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حجز وإتلاف أكثر من 402 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب اقتراح غلق 64 محلاً لا يستجيب لشروط السلامة، وذلك ضمن حصيلة برنامجها الرقابي الخاص المنجز خلال شهر رمضان لسنة 1447 هـ / 2026.

وأفادت الهيئة، في بلاغ، بأن فرق المراقبة أنجزت منذ بداية الشهر 13 ألفاً و173 عملية تفقد بمعدل 105 فرق رقابية يومياً، شملت 10 آلاف و572 منشأة تنشط في القطاع الغذائي، مع إجراء 144 تحليلاً مخبرياً للتحقق من سلامة المنتجات المشتبه فيها.



وأسفرت التدخلات عن تنفيذ 346 عملية حجز وتسجيل 350 وضعية استوجبت تحرير محاضر بحث، فضلاً عن توجيه 744 تنبيهاً كتابياً للمخالفين. وتوزعت المحلات المقترح غلقها على 21 جهة، وشملت أساساً المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية العامة ومحلات المرطبات والحلويات ونقاط بيع الدواجن واللحوم.


واستأثرت الفواكه والخضر المحولة بالنصيب الأكبر من المحجوزات بنسبة 51.5 بالمائة، تلتها الفواكه الجافة بنسبة 10.1 بالمائة، ثم الفواكه والخضر الطازجة بنسبة 10 بالمائة. كما شملت المحجوزات الحليب ومشتقاته بنسبة 4.9 بالمائة، والأسماك ومنتجات البحر بنسبة 4.6 بالمائة، إضافة إلى كميات متفاوتة من التوابل واللحوم والحبوب ومواد أولية لصنع الحلويات.


وأرجعت الهيئة أسباب الحجز أساساً إلى انتهاء تاريخ الصلوحية بنسبة 40.3 بالمائة، وتغير خصائص المنتجات أو تعفنها وظهور فطريات وروائح كريهة بنسبة 23.4 بالمائة، فضلاً عن وجود حشرات أو آثار قوارض بنسبة 22.4 بالمائة، إلى جانب التخزين في ظروف غير صحية وغياب التأشير أو المصادقة الصحية وعدم احترام شروط النقل والتبريد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325903

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 مارس 2026 | 3 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:35
15:53
12:33
06:20
04:53
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
17°-8
20°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>