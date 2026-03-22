كير يستعيد ذهبية 3000 متر في بطولة العالم داخل القاعات

استعاد جوش ​كير لقب سباق 3000 ​متر في بطولة العالم ‌لألعاب القوى داخل القاعات ‌في بولونيا ليحقق أول ميدالية لبريطانيا في البطولة بعد تفوقه على الأمريكي ⁠كول هوكر والفرنسي يان شروب في الأمتار الأخيرة بزمن قدره ​7:35.56 دقيقة.وهي المشاركة الثانية لكير، الذي خسر أمام هوكر ⁠في سباق 1500 متر في أولمبياد باريس، منذ ⁠إصابته في ربلة الساق خلال دفاعه عن لقب 1500 متر في بطولة العالم في طوكيو في سبتمبر الماضي.وتصدر كير السباق عندما دق الجرس قبل اللفة الأخيرة ليزيد من سرعته رغم أن ⁠شروب وهوكر اقتربا منه في ‌النهاية لكن لم يتمكن أي منهما من اللحاق به.وقال كير، الذي فاز بلقب سباق 3000 متر قبل عامين في غلاسكو ، "لم يسر هذا السباق بالطريقة التي أردتها، لكن خوض ‌السباقات يتعلق بالتعامل مع المواقف ⁠التي توضع فيها..لا ينبغي أن أقلق كثيرا بشأن الأخطاء في السباق رغم ‌وجود الكثير منها..كنت أعتقد أنني سأظل على قمة هذه الرياضة لفترة طويلة، لكن بعد ‌أن ⁠أهدرت فرصتين كنت أرغب في اغتنامهما، سأستمتع حقا بهذه الميدالية الذهبية".