Babnet   Latest update 11:31 Tunis

كير يستعيد ذهبية 3000 متر في بطولة العالم داخل القاعات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bfba6c0c1693.18774913_qeljgmkoihfnp.jpg>
Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 10:45
      
استعاد جوش ​كير لقب سباق 3000 ​متر في بطولة العالم ‌لألعاب القوى داخل القاعات ‌في بولونيا ليحقق أول ميدالية لبريطانيا في البطولة بعد تفوقه على الأمريكي ⁠كول هوكر والفرنسي يان شروب في الأمتار الأخيرة بزمن قدره ​7:35.56 دقيقة.
وهي المشاركة الثانية لكير، الذي خسر أمام هوكر ⁠في سباق 1500 متر في أولمبياد باريس، منذ ⁠إصابته في ربلة الساق خلال دفاعه عن لقب 1500 متر في بطولة العالم في طوكيو في سبتمبر الماضي.
وتصدر كير السباق عندما دق الجرس قبل اللفة الأخيرة ليزيد من سرعته رغم أن ⁠شروب وهوكر اقتربا منه في ‌النهاية لكن لم يتمكن أي منهما من اللحاق به.

وقال كير، الذي فاز بلقب سباق 3000 متر قبل عامين في غلاسكو ، "لم يسر هذا السباق بالطريقة التي أردتها، لكن خوض ‌السباقات يتعلق بالتعامل مع المواقف ⁠التي توضع فيها..لا ينبغي أن أقلق كثيرا بشأن الأخطاء في السباق رغم ‌وجود الكثير منها..كنت أعتقد أنني سأظل على قمة هذه الرياضة لفترة طويلة، لكن بعد ‌أن ⁠أهدرت فرصتين كنت أرغب في اغتنامهما، سأستمتع حقا بهذه الميدالية الذهبية".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325901

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 مارس 2026 | 3 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:35
15:53
12:33
06:20
04:53
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
17°-8
20°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>