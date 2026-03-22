تونس تتوقع استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دينار في 2026

موقع استراتيجي وزيارات متزايدة للمستثمرين



تحسين المناخ الاستثماري



أعلن المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،، أن تونس تتوقع مواصلة النسق التصاعدي للاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2026، مع تقديرات ببلوغ حجم الاستثمارات نحووأوضح الطبيب، في حوار أجري معه بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن هذه التوقعات تستند إلى مؤشرات واقعية، أبرزها ارتفاع نوايا الاستثمار الخارجي بنسبةلتصل إلى، مرجحاً تحقيق نحومن هذه النوايا خلال العام الجاري.وأشار إلى أن نوايا الاستثمار تمثل مرحلة أولى في تنفيذ المشاريع، مستشهداً بما تحقق سنة 2024، حيث تم تنفيذ نحومن مجموع نوايا بلغت، في ظل منافسة قوية من دول أخرى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.وأكد الطبيب أن التطورات الأخيرة في دول الخليج قد تعزز مكانة تونس كوجهة استثمارية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الراغبين في التموقع قرب الأسواق الأوروبية. كما شدد على أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، الذي يجعلها خياراً مفضلاً للاستثمارات الأجنبية.ولفت إلى تسجيل، لا سيما من جنوب شرق آسيا وأوروبا وأوروبا الشرقية، الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في تونس.وبيّن المسؤول أن توفير المناطق الصناعية، وضمان المتابعة الفعالة للمشاريع، وتقديم التسهيلات اللازمة مع احترام المتطلبات البيئية وقواعد التهيئة العمرانية، كلها عوامل تعزز جاذبية تونس للاستثمارات.وأكد أن البلاد تمتلك، رغم وجود بعض العراقيل التي تعمل السلطات على معالجتها بهدف تحسين مناخ الاستثمار.