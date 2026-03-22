تونس تتوقع استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دينار في 2026
أعلن المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، أن تونس تتوقع مواصلة النسق التصاعدي للاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2026، مع تقديرات ببلوغ حجم الاستثمارات نحو 4000 مليون دينار.
وأوضح الطبيب، في حوار أجري معه بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن هذه التوقعات تستند إلى مؤشرات واقعية، أبرزها ارتفاع نوايا الاستثمار الخارجي بنسبة 30 بالمائة خلال سنة 2025 لتصل إلى 8000 مليون دينار، مرجحاً تحقيق نحو 50 بالمائة من هذه النوايا خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن نوايا الاستثمار تمثل مرحلة أولى في تنفيذ المشاريع، مستشهداً بما تحقق سنة 2024، حيث تم تنفيذ نحو 3500 مليون دينار من مجموع نوايا بلغت 5000 مليون دينار، في ظل منافسة قوية من دول أخرى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
موقع استراتيجي وزيارات متزايدة للمستثمرينوأكد الطبيب أن التطورات الأخيرة في دول الخليج قد تعزز مكانة تونس كوجهة استثمارية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الراغبين في التموقع قرب الأسواق الأوروبية. كما شدد على أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، الذي يجعلها خياراً مفضلاً للاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى تسجيل زيادة في زيارات المستثمرين، لا سيما من جنوب شرق آسيا وأوروبا وأوروبا الشرقية، الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في تونس.
تحسين المناخ الاستثماريوبيّن المسؤول أن توفير المناطق الصناعية، وضمان المتابعة الفعالة للمشاريع، وتقديم التسهيلات اللازمة مع احترام المتطلبات البيئية وقواعد التهيئة العمرانية، كلها عوامل تعزز جاذبية تونس للاستثمارات.
وأكد أن البلاد تمتلك كفاءات بشرية مؤهلة وإدارة قادرة على الاستجابة لتطلعات المستثمرين، رغم وجود بعض العراقيل التي تعمل السلطات على معالجتها بهدف تحسين مناخ الاستثمار.
