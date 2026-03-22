Babnet   Latest update 11:31 Tunis

تونس تتوقع استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دينار في 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bfb9b214cab1.99256250_lnmkogqepifjh.jpg>
Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 10:39
      
أعلن المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، أن تونس تتوقع مواصلة النسق التصاعدي للاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2026، مع تقديرات ببلوغ حجم الاستثمارات نحو 4000 مليون دينار.

وأوضح الطبيب، في حوار أجري معه بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن هذه التوقعات تستند إلى مؤشرات واقعية، أبرزها ارتفاع نوايا الاستثمار الخارجي بنسبة 30 بالمائة خلال سنة 2025 لتصل إلى 8000 مليون دينار، مرجحاً تحقيق نحو 50 بالمائة من هذه النوايا خلال العام الجاري.


وأشار إلى أن نوايا الاستثمار تمثل مرحلة أولى في تنفيذ المشاريع، مستشهداً بما تحقق سنة 2024، حيث تم تنفيذ نحو 3500 مليون دينار من مجموع نوايا بلغت 5000 مليون دينار، في ظل منافسة قوية من دول أخرى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.


موقع استراتيجي وزيارات متزايدة للمستثمرين

وأكد الطبيب أن التطورات الأخيرة في دول الخليج قد تعزز مكانة تونس كوجهة استثمارية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الراغبين في التموقع قرب الأسواق الأوروبية. كما شدد على أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، الذي يجعلها خياراً مفضلاً للاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى تسجيل زيادة في زيارات المستثمرين، لا سيما من جنوب شرق آسيا وأوروبا وأوروبا الشرقية، الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في تونس.

تحسين المناخ الاستثماري

وبيّن المسؤول أن توفير المناطق الصناعية، وضمان المتابعة الفعالة للمشاريع، وتقديم التسهيلات اللازمة مع احترام المتطلبات البيئية وقواعد التهيئة العمرانية، كلها عوامل تعزز جاذبية تونس للاستثمارات.

وأكد أن البلاد تمتلك كفاءات بشرية مؤهلة وإدارة قادرة على الاستجابة لتطلعات المستثمرين، رغم وجود بعض العراقيل التي تعمل السلطات على معالجتها بهدف تحسين مناخ الاستثمار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325900

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 مارس 2026 | 3 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:35
15:53
12:33
06:20
04:53
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
17°-8
20°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>