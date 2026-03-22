وزارة التربية: برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المناطق الريفية والأحياء الشعبية خلال عطلة الربيع.

أعلنت وزارة التربية عن برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية بمختلف جهات الجمهورية، وذلك خلال عطلة الربيع، من 23 إلى 29 مارس 2026، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للرحلات المدرسية الرامي إلى تعزيز تكافؤ الفرص والانفتاح على المحيط الثقافي.وأوضحت الوزارة، بلاغ لها، أن هذه الرحلات تستهدف بالأساس تلاميذ المناطق الريفية والأحياء الشعبية والمؤسسات التربوية التي تتطلب دعماً إضافياً، بهدف تجويد النتائج المدرسية وتنمية الشخصية المعرفية والثقافية للناشئة.ويتوزع تأمين هذه الرحلات بين وزارة التربية التي ستسخر حافلات النقل المدرسي لتنفيذ 172 رحلة، ووزارة النقل التي ستدعم البرنامج بـ 104 رحلات إضافية (بمعدل 4 رحلات لكل مندوبية جهوية)، بما يضمن تغطية شاملة لمختلف ولايات الجمهورية.ومن المنتظر أن يستفيد من هذه المبادرة قرابة ألف تلميذ وتلميذة، يؤطرهم نحو 760 مرافقاً من الإطار التربوي وإطارات الإشراف، لضمان السلامة والتأطير البيداغوجي اللازم خلال مختلف المسالك المبرمجة.وفي إطار العمل التشاركي بين الهياكل العمومية، ستتولى وزارة الشؤون الثقافية تأمين مجانية الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية لفائدة التلاميذ المشاركين، لتمكينهم من التعرف المباشر على الموروث الحضاري والوطني.وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تربوية حديثة تعتبر الرحلات المدرسية فضاءً تعليمياً حياً يساهم في ترسيخ المعارف عبر الملاحظة والاكتشاف، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى التلاميذ خارج الفضاء المدرسي التقليدي.