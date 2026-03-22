Babnet   Latest update 14:44 Tunis

وزارة التربية: برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المناطق الريفية والأحياء الشعبية خلال عطلة الربيع.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg>
Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 13:35
      
أعلنت وزارة التربية عن برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية بمختلف جهات الجمهورية، وذلك خلال عطلة الربيع، من 23 إلى 29 مارس 2026، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للرحلات المدرسية الرامي إلى تعزيز تكافؤ الفرص والانفتاح على المحيط الثقافي.
وأوضحت الوزارة، بلاغ لها، أن هذه الرحلات تستهدف بالأساس تلاميذ المناطق الريفية والأحياء الشعبية والمؤسسات التربوية التي تتطلب دعماً إضافياً، بهدف تجويد النتائج المدرسية وتنمية الشخصية المعرفية والثقافية للناشئة.
ويتوزع تأمين هذه الرحلات بين وزارة التربية التي ستسخر حافلات النقل المدرسي لتنفيذ 172 رحلة، ووزارة النقل التي ستدعم البرنامج بـ 104 رحلات إضافية (بمعدل 4 رحلات لكل مندوبية جهوية)، بما يضمن تغطية شاملة لمختلف ولايات الجمهورية.

ومن المنتظر أن يستفيد من هذه المبادرة قرابة ألف تلميذ وتلميذة، يؤطرهم نحو 760 مرافقاً من الإطار التربوي وإطارات الإشراف، لضمان السلامة والتأطير البيداغوجي اللازم خلال مختلف المسالك المبرمجة.
وفي إطار العمل التشاركي بين الهياكل العمومية، ستتولى وزارة الشؤون الثقافية تأمين مجانية الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية لفائدة التلاميذ المشاركين، لتمكينهم من التعرف المباشر على الموروث الحضاري والوطني.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تربوية حديثة تعتبر الرحلات المدرسية فضاءً تعليمياً حياً يساهم في ترسيخ المعارف عبر الملاحظة والاكتشاف، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى التلاميذ خارج الفضاء المدرسي التقليدي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325899

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 مارس 2026 | 3 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:35
15:53
12:33
06:20
04:53
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
17°-9
17°-8
19°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>