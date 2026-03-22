السويسري إيهامر يحطم الرقم القياسي لمسابقة السباعي في مونديال ألعاب القوى داخل القاعة

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 10:11
      
حطم السويسري سايمون إيهامر الرقم القياسي العالمي لمسابقة السباعي في مونديال ألعاب القوى داخل القاعة في تورون البولونية بعدما سجل 6670 نقطة.
 وتفوق إيهامر (26 عاما)، المتوج بلقب العالم داخل القاعة سنة 2024 في غلاسكو وصاحب برونزية الوثب الطويل في بطولة العالم 2022 في يوجين الأمريكية، على الرقم القياسي السابق المسجل منذ 2012 باسم الأمريكي آشتون إيتون (6645 نقطة).
 وتصدر العداء السويسري عدة مسابقات، من بينها سباق 60 مترا والوثب الطويل و60 مترا حواجز والقفز بالزانة، كما حقق نتائج جيدة في منافسات أخرى.

 وحسم إيهامر اللقب بعد أداء قوي في السباق الختامي (1000 متر)، مسجلا توقيت دقيقتين و41.04 ثانية، ليؤكد تفوقه بفارق مريح.
 وعاد المركزان الثاني والثالث لكل من الأمريكيين هيث بالدوين وكايل غارلاند، بعد يومين من المنافسات.
