كاس الكنفدرالية الافريقية: شباب بلوزداد الجزائري يتاهل الى نصف النهائي
تمكن نادي شباب بلوزداد الجزائري من التاهل الى الدور نصف النهائي لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم غداة تعادله بنتيجة صفر-صفر مساء اليوم السبت مع ضيفه نادي المصري البورسعيدي في إياب ربع نهائي المسابقة.
وكان الفريق الجزائري قد فرض التعادل على المصري البورسعيدي ذهاباً (1-1) ليتأهل تبعا لذلك إلى نصف النهائي بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.
