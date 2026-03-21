كاس الكنفدرالية الافريقية: شباب بلوزداد الجزائري يتاهل الى نصف النهائي

تمكن نادي شباب بلوزداد الجزائري من التاهل الى الدور نصف النهائي لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم غداة تعادله بنتيجة صفر-صفر مساء اليوم السبت مع ضيفه نادي المصري البورسعيدي في إياب ربع نهائي المسابقة.

وكان الفريق الجزائري قد فرض التعادل على المصري البورسعيدي ذهاباً (1-1) ليتأهل تبعا لذلك إلى نصف النهائي بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.