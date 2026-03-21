اتحاد الناشرين التونسيين يطلق أول معرض دوري للكتاب تحت شعار "اقرأ لتبني"

أعلن اتحاد الناشرين التونسيين عن تنظيم الدورة الأولى من المعرض الدوري للكتاب بقاعة الأخبار بتونس العاصمة، وذلك من 30 مارس إلى 7 أفريل 2026 تحت شعار "اقرأ لتبني" في مبادرة تهدف إلى دعم الكتاب التونسي وتشجيع الإقبال عليه.وأوضح عضو الاتحاد هشام السوسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء السبت، أن هذه التظاهرة تأتي في إطار اتفاق مع مؤسسة المركز الوطني للتوثيق يقضي بتنظيم أربع دورات للمعرض على امتداد السنة الجارية، تقام جميعها بقاعة الأخبار التي تبلغ مساحتها حوالي 200 متر مربع.وبيّن السوسي أن روزنامة هذه الدورات تتوزع بين أواخر مارس وبداية أفريل بالنسبة للدورة الأولى، ثم من 25 ماي إلى 4 جوان للدورة الثانية، ومن 17 إلى 28 أكتوبر للدورة الثالثة، على أن تختتم بالدورة الرابعة من 14 إلى 22 ديسمبر، مشيرا إلى أن مدة كل دورة تتراوح بين 8 و10 أيام.وفي ما يتعلق بالمشاركة، أفاد بأن ضيق مساحة القاعة يفرض عددا محدودا من العارضين، إذ يتراوح عدد الناشرين في كل دورة بين 6 و10 ناشرين، مع تخصيص أجنحة صغيرة وهو ما من شأنه أن يتيح، وفق تقديره، مشاركة نحو 50 ناشرا على مدار السنة. وأكد في هذا السياق أن الاتحاد يسعى إلى أن يكون المعروض في هذه الدورات مقتصرا أساسا على الكتاب التونسي دعما للمنتج المحلي.وأشار إلى أن المشاركة في المعرض ليست مجانية، إذ يتكفل الناشرون بدفع معلوم كراء الأجنحة لتغطية كلفة استئجار القاعة التي وصفها بالمرتفعة، معربا عن أمله في أن تتفاعل رئاسة الحكومة التونسية إيجابيا مع مساعي الاتحاد لتخفيض هذه التكاليف بما يخفف العبء على الناشرين.وبخصوص علاقة المعرض الدوري للكتاب بالمعرض الوطني للكتاب التونسي، قال السوسي إن هذه التظاهرة لا تمثل "ردا" على هذا الحدث، مؤكدا أن "المعرض الوطني للكتاب التونسي يعد مكسبا وطنيا للقطاع رغم تسجيل الاتحاد جملة من التحفظات أبرزها عدم إشراكه بالشكل الكافي في تنظيمه من قبل وزارة الشؤون الثقافية".وتحدث هشام السوسي عما وصفه بوجود "خلافات في وجهات النظر" مع وزارة الشؤون الثقافية تتعلق بطريقة إدارة المعرض الوطني للكتاب التونسي، حيث انتقد "عدم إشراك الاتحاد بشكل فعلي في الإعداد والتنظيم من قبل الوزارة" معتبرا أن "أهل القطاع لا يُعاملون كشركاء حقيقيين"، بحسب تعبيره.كما أشار إلى أن اتفاقات سابقة كانت قد أُبرمت مع الوزارة تقضي بالتناوب في إدارة دورات المعرض بين الوزارة ومهنيي القطاع، مضيفا أن "هذه التفاهمات لم تُفعّل لاحقا في ظل غياب التوثيق الرسمي (محاضر جلسات)". وأكد أن "تنظيم المعرض الوطني للكتاب التونسي في شهر أكتوبر يظل خطوة إيجابية ومطلوبة لكن بشرط اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع مختلف المتدخلين في قطاع النشر".