بطولة المانيا: بايرن مونيخ يفوز على اونيون برلين 4-صفر

سجل ​بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في سبع ​دقائق ليفوز بسهولة 4-صفر على ‌ضيفه أونيون برلين في بطولة الدرجة الأولى الألمانية ‌لكرة القدم اليوم السبت، ويوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في الصدارةإلى ⁠12 نقطة، مقتربا من تحقيق رقم قياسي تاريخي في تسجيل الأهداف بالنادي.ويحتل الفريق البافاري، ​الساعي لتحقيق ثلاثية من الألقاب بعد تأهله لدور ربع النهائي لرابطة أبطال ⁠أوروبا على حساب أتلانتا، الصدارة برصيد 70 نقطة، بينما يواجه بروسيا دورتموند، ⁠صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة، هامبورغ في وقت لاحق اليوم.وبهذا يرتفع رصيد بايرن من الأهداف في البطولة هذا الموسم إلى 97 هدفا في البطولة ويحتاج أربعة أهداف فقط لمعادلة الرقم القياسي للنادي في موسم 1971-1972 من المسابقة.وصمد ​أونيون لمدة نصف ساعة قبل أن يضغط أصحاب الأرض بقوة، وسدد الشاب لينارت كارل، الذي تقرر ‌استدعاؤه لمنتخب ألمانيا هذا الأسبوع، كرة ارتدت من القائم.وأطلق مايكل أوليس تسديدة مقوسة في الدقيقة 42 ⁠إلى داخل الشباك ثم أضاف سيرج غنابري ‌الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف هاري كين، هداف البطولة الألمانية، هدفا آخر بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ووصل كين، الذي يسعى لتحطيم رقم روبرت ليفاندوفسكي القياسي البالغ 41 هدفا في موسم ‌واحد من المسابقة، إلى 31 ⁠هدفا في البطولة قبل سبع مباريات على خط النهاية وأطلق غنابري تسديدة قوية ليسجل هدفه الثاني في المباراة ‌في الدقيقة 67، بينما استمرت سيطرة فريقه على مجريات اللعب، وسدد أوليس كرة منخفضة ارتطمت بالقائم في وقت متأخر ‌من ⁠المباراة.وكاد كين أن يسجل هدفا آخر في الدقيقة 90 لكن تسديدته لم تكن متقنة.