وزارة التجهيز : سنعمل على الترفيع في منح تحسين المسكن لذوي الدخل المحدود في حدود الإعتمادات المتوفرة لدى صندوق تحسين السكن

أفادت وزارة التجهيز والإسكان، في إجابتها على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب سامي رايس، يتعلق بطلب مراجعة منح تحسين المسكن لذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة، بأنها ستعمل على الترفيع في مبلغ المنح المرصودة للمنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن، في حدود الإعتمادات المتوفرة لدى الصندوق.

وأوضحت الوزارة، في إجابتها التي نشرها البرلمان أول أمس الخميس على موقعه الرسمي، أنه بعد صدور الأمر عدد 1125 لسنة 2016، المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 534 لسنة 2007 الخاص بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن، تم الترفيع في مبلغ منحة تحسين السكن الى 5 آلاف دينار، بعد أن ظل لفترة طويلة في حدود ألفي دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 150 بالمائة، وذلك إثر مفاوضات طويلة مع مصالح وزارة المالية.


وأكدت أن هذا الإجراء، يندرج في إطار تدعيم الدور الاجتماعي للدولة، معتبرة في المقابل، أن هذه الزيادة تعد "غير كافية"، نظرا للارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء واليد العاملة بالقطاع، وتبقى قابلة للتحيين بالزيادة خلال مدة زمنية معينة حددتها ب 10 سنوات.
