كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب ربع النهائي): بيراميدز المصري حامل اللقب يودع المسابقة

ودع ‌بيراميدز المصري ‌حامل ‌لقب رابطة أبطال أفريقيا ⁠لكرة القدم منافسات المسابقة اليوم السبت ​بخسارته 2-1 أمام ⁠ضيفه الجيش الملكي المغربي في مباراة اياب الدور ربع النهائي التي دارت بالقاهرة ليخسر بيراميدز 3-2 ⁠في مجموع مباراتي هذا الدور.وافتتح رضا سليم التسجيل للجيش الملكي في ​الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من زميله ‌يوسفل الفحلي.وأضاف محمد حريمات الهدف ⁠الثاني في ‌الدقيقة 54 قبل أن يقلص فيستون مايلي الفارق لبيراميدز في الدقيقة 62 بضربة ‌رأس لكن ⁠هذا لم يكن كافيا لصعود الفريق ‌المصري للدور نصف النهائي بعد تعادله ‌ذهابا 1-1.وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).