كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب ربع النهائي): بيراميدز المصري حامل اللقب يودع المسابقة
ودع بيراميدز المصري حامل لقب رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم منافسات المسابقة اليوم السبت بخسارته 2-1 أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي في مباراة اياب الدور ربع النهائي التي دارت بالقاهرة ليخسر بيراميدز 3-2 في مجموع مباراتي هذا الدور.
وافتتح رضا سليم التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من زميله يوسفل الفحلي.
وأضاف محمد حريمات الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يقلص فيستون مايلي الفارق لبيراميدز في الدقيقة 62 بضربة رأس لكن هذا لم يكن كافيا لصعود الفريق المصري للدور نصف النهائي بعد تعادله ذهابا 1-1.
وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).
