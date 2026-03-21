بطولة انقلترا - حنبعل المجبري يغادر الميدان في لقاء فريقه بيرنلي وفولهام في الدقيقة 18 بسبب الاصابة

تعرض اللاعب الدولي التونسي حنبعل المجبري الى اصابة خلال لقاء فريقه بيرنلي ضد فولهام اليوم السبت ضمن البطولة الانقليزية لكرة القدم اضطرته الى مغادرة الميدان في الدقيقة 18.
وتاتي هذه الاصابة قبل ايام قليلة من انطلاق تربص المنتخب التونسي لكرة القدم المقرر بكندا من 23 الى 31 مارس الجاري استعدادا لنهائيات كاس العالم 2026.
جدير بالتذكير ان منتخب نسور قرطاج سيجري خلال هذا التربص لقاءين وديين بتورونتو مع كل من هايتي يوم 28 مارس وكندا يوم 31 من نفس الشهر.
