إسرائيل تعلن استهداف منشآت لإنتاج الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات جوية خلال الليل استهدفتتابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة، مؤكداً أن العملية نُفذت بناءً علىوأوضح بيان صادر عن الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذاستهدفت عشرات المواقع المرتبطة بقدرات النظام الإيراني العسكرية، من بينها منشآت تستخدم لإنتاج مكونات حيوية لتطوير الصواريخ الباليستية.وشملت الضربات، وفق البيان،مخصصاً لإنتاج وتطوير مكونات الصواريخ، ومنشأة لتخزين هذه المكونات، إضافة إلىمسؤول عن إنتاج وقود الصواريخ، فضلاً عن موقع آخر لتصنيع أجزاء مرتبطة بالبرنامج الصاروخي.واعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات من شأنها، مؤكداً عزمه توسيع نطاق استهداف منشآت إنتاج الأسلحة، إلى جانب ضرب أنظمة دفاعية في مناطق مختلفة من طهران.