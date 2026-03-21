Babnet   Latest update 16:11 Tunis

إسرائيل تعلن استهداف منشآت لإنتاج الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري في طهران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69beae626a7447.97003743_phgqolefkminj.jpg>
Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 15:41
      
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات جوية خلال الليل استهدفت منشآت لإنتاج الصواريخ الباليستية تابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران، مؤكداً أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ طلعة واسعة النطاق استهدفت عشرات المواقع المرتبطة بقدرات النظام الإيراني العسكرية، من بينها منشآت تستخدم لإنتاج مكونات حيوية لتطوير الصواريخ الباليستية.


وشملت الضربات، وفق البيان، مجمعاً مركزياً للحرس الثوري مخصصاً لإنتاج وتطوير مكونات الصواريخ، ومنشأة لتخزين هذه المكونات، إضافة إلى مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية مسؤول عن إنتاج وقود الصواريخ، فضلاً عن موقع آخر لتصنيع أجزاء مرتبطة بالبرنامج الصاروخي.


واعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات من شأنها إضعاف قدرة إيران على مواصلة تطوير برنامجها الصاروخي، مؤكداً عزمه توسيع نطاق استهداف منشآت إنتاج الأسلحة، إلى جانب ضرب أنظمة دفاعية في مناطق مختلفة من طهران.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325875

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-11
18°-9
17°-8
19°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>