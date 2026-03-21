إسرائيل تعلن استهداف منشآت لإنتاج الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري في طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات جوية خلال الليل استهدفت منشآت لإنتاج الصواريخ الباليستية تابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران، مؤكداً أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.
وأوضح بيان صادر عن الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ طلعة واسعة النطاق استهدفت عشرات المواقع المرتبطة بقدرات النظام الإيراني العسكرية، من بينها منشآت تستخدم لإنتاج مكونات حيوية لتطوير الصواريخ الباليستية.
وشملت الضربات، وفق البيان، مجمعاً مركزياً للحرس الثوري مخصصاً لإنتاج وتطوير مكونات الصواريخ، ومنشأة لتخزين هذه المكونات، إضافة إلى مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية مسؤول عن إنتاج وقود الصواريخ، فضلاً عن موقع آخر لتصنيع أجزاء مرتبطة بالبرنامج الصاروخي.
واعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات من شأنها إضعاف قدرة إيران على مواصلة تطوير برنامجها الصاروخي، مؤكداً عزمه توسيع نطاق استهداف منشآت إنتاج الأسلحة، إلى جانب ضرب أنظمة دفاعية في مناطق مختلفة من طهران.
وأوضح بيان صادر عن الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ طلعة واسعة النطاق استهدفت عشرات المواقع المرتبطة بقدرات النظام الإيراني العسكرية، من بينها منشآت تستخدم لإنتاج مكونات حيوية لتطوير الصواريخ الباليستية.
وشملت الضربات، وفق البيان، مجمعاً مركزياً للحرس الثوري مخصصاً لإنتاج وتطوير مكونات الصواريخ، ومنشأة لتخزين هذه المكونات، إضافة إلى مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية مسؤول عن إنتاج وقود الصواريخ، فضلاً عن موقع آخر لتصنيع أجزاء مرتبطة بالبرنامج الصاروخي.
واعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات من شأنها إضعاف قدرة إيران على مواصلة تطوير برنامجها الصاروخي، مؤكداً عزمه توسيع نطاق استهداف منشآت إنتاج الأسلحة، إلى جانب ضرب أنظمة دفاعية في مناطق مختلفة من طهران.
