منتدى "العيش بشكل أفضل: العلم في قلب حياتنا اليومية" يوم 4 أفريل القادم بمدينة العلوم بتونس

تحتضن مدينة العلوم بتونس، يوم السبت 4 أفريل القادم بقاعة الخوارزمي، منتدى علميا "عيش أفضل: العلم في قلب حياتنا اليومية"، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للصحة الموافق لـ7 أفريل من كل سنة.وتجمع هذه التظاهرة العلمية، حسب بلاغ لمدينة العلوم، خبراء صحيين وباحثين في الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الصحية، وذلك بهدف تحقيق الوقاية ومستقبل أفضل للصحة بتونس.كما ترمي هذه التظاهرة إلى رفع الوعي لدى عموم المواطنين عبر التحسيس بالتداعيات الصحية لعدد من الامراض المزمنة على غرار القلب والسكري وتحقيق نمط حياة سليم.وأضافت المدينة أن هذه المناسبة تهدف إلى تعزيز الابتكار عبر تقديم عرض للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية التونسية والاستخدام المسؤول والموثوق للمعلومات الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي.