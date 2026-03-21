Babnet   Latest update 20:14 Tunis

منتدى "العيش بشكل أفضل: العلم في قلب حياتنا اليومية" يوم 4 أفريل القادم بمدينة العلوم بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/citedessciences.jpg>
Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 19:07
      
تحتضن مدينة العلوم بتونس، يوم السبت 4 أفريل القادم بقاعة الخوارزمي، منتدى علميا "عيش أفضل: العلم في قلب حياتنا اليومية"، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للصحة الموافق لـ7 أفريل من كل سنة.
وتجمع هذه التظاهرة العلمية، حسب بلاغ لمدينة العلوم، خبراء صحيين وباحثين في الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الصحية، وذلك بهدف تحقيق الوقاية ومستقبل أفضل للصحة بتونس.
كما ترمي هذه التظاهرة إلى رفع الوعي لدى عموم المواطنين عبر التحسيس بالتداعيات الصحية لعدد من الامراض المزمنة على غرار القلب والسكري وتحقيق نمط حياة سليم.

وأضافت المدينة أن هذه المناسبة تهدف إلى تعزيز الابتكار عبر تقديم عرض للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية التونسية والاستخدام المسؤول والموثوق للمعلومات الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325874

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-9
18°-9
18°-8
19°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>