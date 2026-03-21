ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم الدورة الرابعة لملتقى الطلبة الدوليين من 24 الى 27مارس لفائدة 150 طالبا/ة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg>

ينظم ديوان الخدمات الجامعية للشمال الدورة الرابعة لملتقى الطلبة الدوليين من 24 الى 27 مارس الجاري بالحي الجامعي بقليبية بولاية نابل، حسب ما جاء في بلاغ للديوان.

ويشارك في هذه التظاهرة أكثر من 150 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات، إلى جانب نخبة من الطلبة التونسيين المبدعين في المجال الثقافي الجامعي .

واعتبر الديوان أن هذا الملتقى يمثل فرصة مميزة للتبادل الثقافي وتعزيز روح الانفتاح والتلاقي بين الطلبة، وهو يتضمن برنامجا تنشيطيا ترفيهيا ثريا ومتنوعا تؤثثه ورشات وزيارات ثقافية ميدانية.