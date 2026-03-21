Babnet   Latest update 18:27 Tunis

ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم الدورة الرابعة لملتقى الطلبة الدوليين من 24 الى 27مارس لفائدة 150 طالبا/ة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 18:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
ينظم ديوان الخدمات الجامعية للشمال الدورة الرابعة لملتقى الطلبة الدوليين من 24 الى 27 مارس الجاري بالحي الجامعي بقليبية بولاية نابل، حسب ما جاء في بلاغ للديوان.
ويشارك في هذه التظاهرة أكثر من 150 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات، إلى جانب نخبة من الطلبة التونسيين المبدعين في المجال الثقافي الجامعي .
واعتبر الديوان أن هذا الملتقى يمثل فرصة مميزة للتبادل الثقافي وتعزيز روح الانفتاح والتلاقي بين الطلبة، وهو يتضمن برنامجا تنشيطيا ترفيهيا ثريا ومتنوعا تؤثثه ورشات وزيارات ثقافية ميدانية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325873

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-9
18°-9
18°-8
19°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>