مستشفى الرازي بعد استكماله برنامج "حكاية مزاج" ينطلق في برنامجه الجديد للتربية العلاجية "على بكري" للأشخاص في أولى نوبات الذهان

ينطلق قسم ابن سينا بمستشفى الرازي بمنوبة، في الفترة القريبة المقبلة، في برنامج علاجي نفسي جديد في شكل مجموعات تحت عنوان "على بكري" يستهدف مرافقة الأشخاص الذين تعرضوا لنوبات الذهان منذ المراحل الأولى بهدف تعزيز التعافي المبكر والمستدام، حسب ما جاء على صفحة البرنامج التثقيفي النفسي للقسم على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وكان القسم قد استكمل برنامج "حكاية مزاج" المخصص لاضطراب ثنائي القطب وخصّص البرنامج الحالي للأشخاص الذين مروا بأول نوبة ذهانية.وكان مستشفى الرازي للأمراض النفسية بمنوبة، وتحديدا قسم ابن سيناء، قد انطلق في شهر أكتوبر 2025 في تطبيق برنامج للتربية العلاجية للأمراض النفسية المزمنة، يتمثل في تشكيل مجموعات من المرضى للمشاركة في حصص علاجية يؤمنها أطباء لطرح كل ما يتعلق بمرضهم وتجنب أي انتكاسة محتملة.وأفادت الأستاذة الجامعية في الطب النفسي ورئيسة قسم بمستشفى الرازي، رابعة الجملي، في تصريح سابق لـ7وات/، بأنه بعد تشخيص الامراض النفسية المزمنة بأقسام المستشفى يقترح الأطباء على المرضى الانضمام الى حصص التربية العلاجية لفهم مرضهم، من خلال دعم معارفهم حول المرض وكيفية التعامل معه.ويقع توزيع هؤلاء المرضى على مجموعات لا تتجاوز المجموعة الواحدة منها 10 أشخاص للمشاركة في حصة أسبوعية تدوم من ساعة إلى ساعتين وتعتمد في 80 بالمائة منها على معارف تعزز عبر الأنشطة السلوكية، و20 بالمائة فقط معلومات طبية، حسب الجملي.ويتكوّن البرنامج الجديد من 4 حصص أسبوعية و يرتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي التوعية لفهم أفضل لاضطراب الذهان، وآلياته، وأعراضه، وتطوّره والتحسيس من خلال التعرّف على العلامات المبكرة للانتكاسة وعوامل الهشاشة والتزويد بالأدوات عبر اكتساب استراتيجيات عملية لمواجهة التوتر، وتحسين الالتزام بالعلاج، وتعزيز مهارات التكيّف في الحياة اليومية.وللاشارة يُطلق مصطلح الذهان على الأمراض العقلية التي قد تتخِذ أشكالاً مُختلفة تبعاً لِسيَاق حياة الشخص المُصاب، ويحدث في حالة الإصابة بالذهان تغير في كُلّ من التفكير، والشعور، والإحساس بالذات والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين وغالباً ما يصعب على المصابين التفريق ما بين الواقِع وإدراكهم الذاتي .و يؤدي بهم ذلِك إلى سماع أصوات لا يَسمعُها الآخرون، أو أن يشعروا بالاضطهاد أو التهديد (حتى مِن قِبَل الأشخاص المُقرّبين منهم)، أو أن يَتلقوا رسائل من عالم خيالي لا يُمكِن للآخرين الوصول إليه، أو أن يشعروا بأن تغييراً ما قد أصاب أجسامهم.