وزيرة العدل تأذن باتخاذ اجراءات فورية بعد زيارتها غير المعلنة إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني

أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، على إثر الزيارة الميدانية غير المعلنة التي أدّتها إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني بتاريخ 18 مارس الجاري، بترتيب المسؤوليات فضلا عن اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لتحسين ظروف الإقامة والرعاية بالمركز.وذكر بلاغ لوزارة العدل، اليوم السبت، أن تنفيذ هذه الاجراءات قد انطلق بداية من يوم 19 مارس، وهي تتمثل في تدعيم الاطار البشري بالمركز بإطارين اثنين مختصين في حفظ الصحة والعمل النفساني وتوفير سيارة إدارية جديدة وإعادة تهيئة الفضاءات وغرف الزيارة، إلى جانب تجديد تجهيزات ومعدات المطبخ وغرف الأكل وتحسين ظروف الاقامة بالمبيتات من حيث التجهيزات وإعادة تهيئة الفضاءات المخصصة للاعوان.ومن بين هذه الإجراءات أيضا، تحول لجنة فنية تابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح الى المركز المذكور لضبط التدخلات الفنية اللازمة والحرص على انجازها في أقرب الآجال.ويأتي هذا التدخّل، وفق بلاغ الوزارة، في إطار الحرص المتواصل على ضمان ظروف إقامة لائقة للأطفال وتحسين جودة الخدمات داخل مراكز الإصلاح.