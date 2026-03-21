Babnet   Latest update 13:29 Tunis

وزيرة العدل تأذن باتخاذ اجراءات فورية بعد زيارتها غير المعلنة إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bb0b5ca9dbc9.49285454_qgliofmeknphj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 13:08 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، على إثر الزيارة الميدانية غير المعلنة التي أدّتها إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني بتاريخ 18 مارس الجاري، بترتيب المسؤوليات فضلا عن اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لتحسين ظروف الإقامة والرعاية بالمركز.
أخبار ذات صلة:
وزيرة العدل تشدد على ضرورة تعزيز تأهيل الأطفال الجانحين وتدعيم جودة الخدمات بمراكز الإصلاح...

وذكر بلاغ لوزارة العدل، اليوم السبت، أن تنفيذ هذه الاجراءات قد انطلق بداية من يوم 19 مارس، وهي تتمثل في تدعيم الاطار البشري بالمركز بإطارين اثنين مختصين في حفظ الصحة والعمل النفساني وتوفير سيارة إدارية جديدة وإعادة تهيئة الفضاءات وغرف الزيارة، إلى جانب تجديد تجهيزات ومعدات المطبخ وغرف الأكل وتحسين ظروف الاقامة بالمبيتات من حيث التجهيزات وإعادة تهيئة الفضاءات المخصصة للاعوان.

ومن بين هذه الإجراءات أيضا، تحول لجنة فنية تابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح الى المركز المذكور لضبط التدخلات الفنية اللازمة والحرص على انجازها في أقرب الآجال.

ويأتي هذا التدخّل، وفق بلاغ الوزارة، في إطار الحرص المتواصل على ضمان ظروف إقامة لائقة للأطفال وتحسين جودة الخدمات داخل مراكز الإصلاح.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325868

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
18°-10
18°-8
18°-8
19°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>