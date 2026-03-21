مدينة الحمامات تحتضن خلال الفترة من 23 الى 26 مارس الجاري فعاليات الملتقى الافريقي لنقاط الاتصال الوطنية

Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 16:11
      
تحتضن مدينة الحمامات خلال الفترة من 23 الى 26 مارس الجاري فعاليات الملتقى الافريقي لنقاط الاتصال الوطنية لمركز وشبكة الامم المتحدة للتقنيات المناخية للامم المتحدة 

ويهدف هذا الموعد السنوي إلى تعزيز التعاون التكنولوجي وتسريع نقل الحلول المناخية إلى الدول النامية

وستوفر نسخة سنة2026 منصة للتبادل لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات الناشئة عن الدعم الفني في المنطقة الافريقية، مع تسليط الضوء على التكنولوجيات المناخية المبتكرة التي تلبي الأولويات الوطنية وتساهم في تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني.

وسيشارك في هذا الملتقى وعلى مدار أربعة أيام، وفق ورقة تقديمية تلقت "وات" نسخة منها، السبت، أكثر من 50 من أصحاب القرار وخبراء تكنولوجيا المناخ من جميع أنحاء أفريقيا لتعزيز التعاون الإقليمي، ووضع استراتيجيات عملية لتوسيع نطاق استخدام تقنيات المناخ.
