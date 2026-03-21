Babnet   Latest update 13:29 Tunis

تونس تستعد لاحتضان الاجتماع 52 للجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال لأوّل مّرة خارج أوروبا من 26 الى 28 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69be8569f2fef5.50900186_qegmjfoiplkhn.jpg>
Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 12:47
      
تستعد تونس لاحتضان الاجتماع الثاني والخمسين للجمعية الأوروبية لطبّ أعصاب الأطفال، من 26 إلى 28 مارس 2026 وذلك لأوّل مرّة خارج أوروبا

وافادت وزارة الصحة في بلاغ لها، ان هذا الحدث العلمي سيتزامن مع تنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر لطب أعصاب الأطفال والمراهقين.


ويؤكد تنظيم هذا الملتقى العلمي الدولي، وفق الوزارة، المكانة المتنامية لتونس كوجهة لتنظيم التظاهرات الطبية العالمية ومركز لتبادل الخبرات والبحث العلمي في المنطقة.


وقد أشرف وزير الصحة، مصطفى ، اول امس الخميس، على جلسة عمل مع ممثلين عن الجمعية التونسية لطب أعصاب الأطفال والمراهقين، وذلك في إطار دعم تطوير الاختصاصات الدقيقة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية للأطفال، وفق المصدر ذاته.

وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على جملة من الإجراءات لدعم التكفّل بالأطفال المصابين بأمراض الأعصاب، من بينها تدعيم قسم أعصاب الأطفال بالمستشفى الوطني للأعصاب المنجي بن حميدة بالتجهيزات الضرورية، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والتكوين في هذا الاختصاص بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وإيجاد حلول علاجية مبتكرة.

واكدت الوزارة انها تواصل بالشراكة مع الهياكل العلمية المختصة، العمل من أجل تعزيز رعاية صحة الطفل وتطوير الاختصاصات الطبية الدقيقة في تونس.

يذكر انه تم انطلاق العمل بوحدة الرنين المغناطيسي المتطور (IRM 3Tesla) بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة، بعد استكمال اشغال التوسعة والتهيئة للفضاءات المخصصة لها، وذلك اثر زيارة اداها وزير الصحة، الثلاثاء 17 مارس 2026، إلى هذه المؤسسة الصحية.
وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 6.9 مليون دينار، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دقة تشخيص أمراض الأعصاب في تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325866

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
18°-10
18°-8
18°-8
19°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>