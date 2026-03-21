تونس تستعد لاحتضان الاجتماع 52 للجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال لأوّل مّرة خارج أوروبا من 26 الى 28 مارس 2026

تستعد تونس لاحتضان الاجتماع الثاني والخمسين للجمعية الأوروبية لطبّ أعصاب الأطفال، من 26 إلى 28 مارس 2026 وذلك لأوّل مرّة خارج أوروباوافادت وزارة الصحة في بلاغ لها، ان هذا الحدث العلمي سيتزامن مع تنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر لطب أعصاب الأطفال والمراهقين.ويؤكد تنظيم هذا الملتقى العلمي الدولي، وفق الوزارة، المكانة المتنامية لتونس كوجهة لتنظيم التظاهرات الطبية العالمية ومركز لتبادل الخبرات والبحث العلمي في المنطقة.وقد أشرف وزير الصحة، مصطفى ، اول امس الخميس، على جلسة عمل مع ممثلين عن الجمعية التونسية لطب أعصاب الأطفال والمراهقين، وذلك في إطار دعم تطوير الاختصاصات الدقيقة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية للأطفال، وفق المصدر ذاته.وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على جملة من الإجراءات لدعم التكفّل بالأطفال المصابين بأمراض الأعصاب، من بينها تدعيم قسم أعصاب الأطفال بالمستشفى الوطني للأعصاب المنجي بن حميدة بالتجهيزات الضرورية، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والتكوين في هذا الاختصاص بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وإيجاد حلول علاجية مبتكرة.واكدت الوزارة انها تواصل بالشراكة مع الهياكل العلمية المختصة، العمل من أجل تعزيز رعاية صحة الطفل وتطوير الاختصاصات الطبية الدقيقة في تونس.يذكر انه تم انطلاق العمل بوحدة الرنين المغناطيسي المتطور (IRM 3Tesla) بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة، بعد استكمال اشغال التوسعة والتهيئة للفضاءات المخصصة لها، وذلك اثر زيارة اداها وزير الصحة، الثلاثاء 17 مارس 2026، إلى هذه المؤسسة الصحية.وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 6.9 مليون دينار، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دقة تشخيص أمراض الأعصاب في تونس.