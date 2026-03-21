الأسترالي ماكيفوي يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 50 متر سباحة حرة

​حطم الأسترالي كاميرون ماكيفوي ​الرقم القياسي العالمي لسباق 50 ‌مترا سباحة حرة للرجال، ‌والذي كان يحمله سيزار سيلو، وذلك خلال بطولة الصين ⁠المفتوحة للسباحة في شينزين امس الجمعة.وسجل ماكيفوي (31 عاما)، الذي ​فاز بذهبيتي أولمبياد باريس 2024 وبطولة العالم ⁠العام الماضي، زمنا قدره 20.88 ثانية ليتفوق ⁠على الرقم القياسي السابق البالغ 20.91 ثانية الذي سجله البرازيلي سيلو عام 2009.قال ماكيفوي إنه كان يقوم "بأشياء خاصة" في التدريبات قبل بطولة الصين.وقال ماكيفوي لمحطة (سي.إم.جي) ​الحكومية الصينية "كنت أعلم أن لدي فرصة لتحقيق رقم قياسي شخصي. ‌كان رقمي القياسي الشخصي السابق 21.06 ثانية، لذا ربما كنت أتوقع ⁠20.99 ثانية، لكن تحقيق 20.88 ثانية أمر غير واقعي. إنه جنوني."أعتبر سباق 50 مترا مهارة تعتمد على القوة. إنه يختلف عن السباقات الأخرى في السباحة. يتطلب المزيد من ‌القوة والطاقة، ويصل الرجال ⁠إلى ذروة قوتهم في الثلاثينيات من العمر، بل في أواخر الثلاثينيات".وهنأ ‌سيلو، الذي اعتزل السباحة الآن، ماكيفوي على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب "سباحة بسرعة ‌البرق! ⁠أمر لا يصدق!".