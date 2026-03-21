الأسترالي ماكيفوي يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 50 متر سباحة حرة

Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 11:56
      
​حطم الأسترالي كاميرون ماكيفوي ​الرقم القياسي العالمي لسباق 50 ‌مترا سباحة حرة للرجال، ‌والذي كان يحمله سيزار سيلو، وذلك خلال بطولة الصين ⁠المفتوحة للسباحة في شينزين امس الجمعة.
وسجل ماكيفوي (31 عاما)، الذي ​فاز بذهبيتي أولمبياد باريس 2024 وبطولة العالم ⁠العام الماضي، زمنا قدره 20.88 ثانية ليتفوق ⁠على الرقم القياسي السابق البالغ 20.91 ثانية الذي سجله البرازيلي سيلو عام 2009.
قال ماكيفوي إنه كان يقوم "بأشياء خاصة" في التدريبات قبل بطولة الصين.


وقال ماكيفوي لمحطة (سي.إم.جي) ​الحكومية الصينية "كنت أعلم أن لدي فرصة لتحقيق رقم قياسي شخصي. ‌كان رقمي القياسي الشخصي السابق 21.06 ثانية، لذا ربما كنت أتوقع ⁠20.99 ثانية، لكن تحقيق 20.88 ثانية أمر غير واقعي. إنه جنوني.
"أعتبر سباق 50 مترا مهارة تعتمد على القوة. إنه يختلف عن السباقات الأخرى في السباحة. يتطلب المزيد من ‌القوة والطاقة، ويصل الرجال ⁠إلى ذروة قوتهم في الثلاثينيات من العمر، بل في أواخر الثلاثينيات".

وهنأ ‌سيلو، الذي اعتزل السباحة الآن، ماكيفوي على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب "سباحة بسرعة ‌البرق! ⁠أمر لا يصدق!". 
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
