Babnet   Latest update 15:16 Tunis

وزارة النقل تدعو المترشحين لمناظرة انتداب 6 متصرفين إلى إيداع ملفاتهم قبل 17 أفريل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d4c149b0a3732.30125638_ifponkqljmheg.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 14:38 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلنت وزارة النقل فتح باب تقديم ملفات الترشح للمشاركين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية (اختصاصي حقوق وعلوم اقتصادية)، وذلك إثر تحيين نتائج الترتيب التفاضلي للمترشحين بعنوان سنة 2024.

ودعت الوزارة المعنيين إلى التثبت من نتائجهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، والشروع في إرسال ملفاتهم الورقية في أجل أقصاه 17 أفريل 2026.


ويمكن إيداع الملفات إما عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول، أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي بمقر الوزارة الكائن بـ 13 نهج البرجين، مونبليزير، تونس (1073)، مع اعتماد ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلاً لتحديد تاريخ الإرسال أو الإيداع.


وأكدت الوزارة ضرورة تقديم ملف متكامل يتضمن استمارة الترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون ولادة حديث، إضافة إلى نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا والشهادة العلمية، مع كشوفات الأعداد وشهادة طبية تثبت القدرة على العمل بكامل تراب الجمهورية، فضلاً عن بطاقة السوابق العدلية (عدد 3).

كما يتعين على المترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية القصوى إرفاق شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة ترسيم بمكاتب التشغيل حديثة العهد.

وشددت الوزارة على أنه سيتم رفض كل ملف ناقص الوثائق أو غير مطابق للبيانات المصرح بها إلكترونياً، وكذلك الملفات الواردة بعد الآجال المحددة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325861

babnet

كل الأخبار...

saved articles
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-10
17°-9
18°-8
19°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>