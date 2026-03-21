وزارة النقل تدعو المترشحين لمناظرة انتداب 6 متصرفين إلى إيداع ملفاتهم قبل 17 أفريل
أعلنت وزارة النقل فتح باب تقديم ملفات الترشح للمشاركين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية (اختصاصي حقوق وعلوم اقتصادية)، وذلك إثر تحيين نتائج الترتيب التفاضلي للمترشحين بعنوان سنة 2024.
ودعت الوزارة المعنيين إلى التثبت من نتائجهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، والشروع في إرسال ملفاتهم الورقية في أجل أقصاه 17 أفريل 2026.
ويمكن إيداع الملفات إما عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول، أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي بمقر الوزارة الكائن بـ 13 نهج البرجين، مونبليزير، تونس (1073)، مع اعتماد ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلاً لتحديد تاريخ الإرسال أو الإيداع.
وأكدت الوزارة ضرورة تقديم ملف متكامل يتضمن استمارة الترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون ولادة حديث، إضافة إلى نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا والشهادة العلمية، مع كشوفات الأعداد وشهادة طبية تثبت القدرة على العمل بكامل تراب الجمهورية، فضلاً عن بطاقة السوابق العدلية (عدد 3).
كما يتعين على المترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية القصوى إرفاق شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة ترسيم بمكاتب التشغيل حديثة العهد.
وشددت الوزارة على أنه سيتم رفض كل ملف ناقص الوثائق أو غير مطابق للبيانات المصرح بها إلكترونياً، وكذلك الملفات الواردة بعد الآجال المحددة.
