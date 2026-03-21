Babnet   Latest update 12:22 Tunis

مدرب أرسنال يحث لاعبيه على حسم لقب كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69be76d523ee70.94500834_pkmnojqhfglei.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 09:43 قراءة: 0 د, 50 ث
      
دعا مدرب أرسنال، الإسباني ميكل أرتيتا، لاعبيه إلى حسم نهائي كأس الرابطة الإنقليزية لكرة القدم والتتويج باللقب بمواجهة مانشستر سيتي الأحد المقبل على ملعب ويمبلي، وذلك في محاولة لوضع حد لوصف "فريق الوصافة" الذي يلاحق النادي اللندي في السنوات الأخيرة.
 وقال أرتيتا، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، "عندما تحل اللحظات الحاسمة، وعندما يحين وقت مهاجمة لقب ما وانتزاعه وجلبه إلى المنزل، هنا يحتاج الفريق للاعبيه الكبار كي يتقدموا ويصنعوا الفارق".
 واعتبر المدرب الإسباني أن نهائي ويمبلي سيكون من "اللحظات التي تحدد" موسم أرسنال، مؤكدا ثقته في قدرة فريقه على الفوز.

 ويبدو أرسنال في طريقه لتحقيق رباعية تاريخية، إذ يتصدر البطولة الممتازة بفارق تسع نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، كما بلغ ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويواصل المنافسة في كأس إنقلترا.
 وبعد ست سنوات بلا ألقاب وثلاثة مواسم متتالية أنهاها في المركز الثاني في "بريميرليغ"، أقر أرتيتا أن فريقه مطالب بإثبات قدرته على الحسم.
 ومن المرتقب أن تتحدد مشاركة عدد من اللاعبين المصابين قبل اللقاء، في وقت لم يكشف فيه المدرب عن هوية الحارس الأساسي الذي سيخوض النهائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325859

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-10
18°-8
18°-8
19°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>