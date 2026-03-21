مدرب أرسنال يحث لاعبيه على حسم لقب كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي

دعا مدرب أرسنال، الإسباني ميكل أرتيتا، لاعبيه إلى حسم نهائي كأس الرابطة الإنقليزية لكرة القدم والتتويج باللقب بمواجهة مانشستر سيتي الأحد المقبل على ملعب ويمبلي، وذلك في محاولة لوضع حد لوصف "فريق الوصافة" الذي يلاحق النادي اللندي في السنوات الأخيرة.وقال أرتيتا، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، "عندما تحل اللحظات الحاسمة، وعندما يحين وقت مهاجمة لقب ما وانتزاعه وجلبه إلى المنزل، هنا يحتاج الفريق للاعبيه الكبار كي يتقدموا ويصنعوا الفارق".واعتبر المدرب الإسباني أن نهائي ويمبلي سيكون من "اللحظات التي تحدد" موسم أرسنال، مؤكدا ثقته في قدرة فريقه على الفوز.ويبدو أرسنال في طريقه لتحقيق رباعية تاريخية، إذ يتصدر البطولة الممتازة بفارق تسع نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، كما بلغ ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويواصل المنافسة في كأس إنقلترا.وبعد ست سنوات بلا ألقاب وثلاثة مواسم متتالية أنهاها في المركز الثاني في "بريميرليغ"، أقر أرتيتا أن فريقه مطالب بإثبات قدرته على الحسم.ومن المرتقب أن تتحدد مشاركة عدد من اللاعبين المصابين قبل اللقاء، في وقت لم يكشف فيه المدرب عن هوية الحارس الأساسي الذي سيخوض النهائي.