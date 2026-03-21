صحة: لقاءات مهنية في أبيدجان خلال شهر أفريل لفائدة المؤسسات التونسية

من المنتظر تنظيم لقاءات مهنية مخصّصة لمنتجات قطاع الصحة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أفريل 2026 في أبيدجان، ببادرة من مركز النهوض بالصادرات وبالتعاون مع سفارة تونس في أبيدجان.وتستهدف هذه المهمة قطاعات الصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، إضافة إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية، بغاية تعزيز حضور المؤسسات التونسية في السوق الإيفوارية وتطوير شراكات تجارية جديدة.ويتضمّن برنامج هذه التظاهرة لقاءات أعمال ثنائية موجّهة مع مشغلين إيفواريين، وزيارات مؤسساتية إلى أبرز الفاعلين في القطاع في كوت ديفوار، فضلاً عن زيارة استطلاعية لصالون ماد فارما.ويتعين على المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة في هذه المهمة تعمير استمارة التسجيل عبر الإنترنت قبل يوم 23 مارس 2026، وفق بلاغ صادر عن دارالمصدر.