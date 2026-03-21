العداء الأمريكي أنطوني يتوج بذهبية سباق 60 متر في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة

Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 11:31
      
العداء الأمريكي جوردان أنطوني يتوج بذهبية سباق 60 متراً في بطولة العالم داخل القاعة

أحرز العداء الأمريكي جوردان أنطوني ذهبية سباق 60 متراً ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقامة بمدينة تورون البولونية، مسجلاً إنجازاً لافتاً في أول مشاركة له مع المنتخب الأول.


وتمكن أنطوني (21 عاماً) من حسم السباق النهائي بزمن 6.41 ثوان، متقدماً على الجامايكي كيشين تومسون الذي حل ثانياً بتوقيت 6.45 ث، فيما جاء الأمريكي ترايفون بروميل في المركز الثالث بالتوقيت ذاته وبفارق الألفيات.


وكان العداء الأمريكي قد وصل إلى البطولة كأحد أبرز المرشحين بعد موسم شتوي مميز، إذ حقق أفضل توقيت عالمي في سباق 60 متراً خلال الموسم (6.43 ث) وتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة داخل القاعة، متفوقاً على عدد من أبرز نجوم الاختصاص.

ويعد هذا التتويج أول لقب عالمي لأنطوني، الذي كان قد تُوج في جوان الماضي بلقب الجامعات الأمريكية في سباق 100 متر، بعد انتقاله من ممارسة كرة القدم الأمريكية إلى ألعاب القوى.
