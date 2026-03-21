سيدي بوزيد: الدورة ال 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة من 24 الى 26 مارس

من المنتظر ان تدور فعاليات الدورة ال 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة من 24 الى 26 مارس الجاري وذلك ببادرة من دار الثقافة الطاهر لبيب بالمزونة حيث تتضمن العديد من الفقرات التنشيطية والورشات الموجهة الى الأطفال.وتنطلق الدورة من خلال عدد من الورشات الخاصة بالمطالعة والحكواتي والرسم من الحكاية الى اللوحة ومسرحة القصة وأيضا القصة ثلاثية الابعاد ورقمنة القصة وصنع الكتاب الصغير الى جانب عرض شريط سينمائي بعنوان "سلطان والنجمة الهاربة".وتتواصل الدورة في اليومين التاليين من خلال نفس الورشات مع عرض لشريطين سينمائيين بعنوان "بوبي" و"علي والتنين الأخضر".