بطولة فرنسا - لانس يسحق أنجيه 5-1 ويتصدر الطليعة

س​جل المهاجم فلوريان توفان هدفا ​من صناعة سعود عبد ‌الحميد ولعب تمريرة حاسمة ‌واحدة ليقود لانس ‌إلى فوز عريض 5-1 على مضيفه أنجيه امس الجمعة، ليعتلي فريقه صدارة ترتيب بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم متخطيا باريس سان جيرمان، الذي تتبقى له مباراتان ​مؤجلتان.ويتصدر لانس البطولة برصيد 59 نقطة من 27 مباراة، ⁠بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني بفارق نقطتين، ويمكن لفريق ⁠العاصمة استعادة الصدارة حال فوزه على مضيفه نيس اليوم السبت. وبعد خسارته 2-1 أمام لوريان في الجولة الماضية، سيطر لانس على المباراة مبكرا، وافتتح توفان التسجيل بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعدما هيأ له الكرة ​عبد الحميد بضربة رأس بعد تمريرة عرضية في الدقيقة 13.ودفع أنجيه، الذي يحتل المركز 12 ‌في الترتيب، ثمن فقدان الكرة بسهولة عندما مرر توفان الكرة إلى أودسون إدوار، الذي سدد ⁠الكرة من فوق الحارس ليسجل الهدف ‌الثاني في الدقيقة 25.وتصدى عمر بونا حارس مرمى أنجيه ببراعة لتسديدة من مامادو سانغاري، لكن الحارس لم يتمكن من منعه من التسجيل بتسديدة مماثلة بعدها بقليل، وسجل إدوار هدفه الثاني في المباراة ورقم 12 هذا الموسم ليجعل النتيجة ⁠4-صفر بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني. وقلص أنجيه الفارق بهدف سجله المهاجم لانروي ‌ماشين (20 عاما) في الدقيقة 62، لكن لانس استعاد فارق الأهداف الأربعة بطريقة مذهلة إذ فقد أنجيه الكرة ‌مرة ⁠أخرى أثناء محاولته بناء الهجمة، وسجل ماثيو أودول الهدف الخامس بتسديدة مباشرة بهلوانية.