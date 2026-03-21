بطولة انقلترا - طرد مغواير في تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع بورنموث

​حصل هاري ​مغواير مدافع مانشستر يونايتد ‌على ‌بطاقة حمراء متسببا في ‌ركلة جزاء أدت إلى تعادل بورنموث 2-2 مع ⁠فريقه في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم امس الجمعة على ​ملعب فيتاليتي، حيث نجح صاحب الأرض في ⁠تعويض تأخره مرتين ليحصد نقطة.وسجل برونو فرنانديز ⁠قائد مانشستر يونايتد هدفا من ركلة جزاء ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 61، ثم أدرك رايان كريستي التعادل بعد ست دقائق، لكن الضيوف استعادوا ​التقدم مرة أخرى عندما سجل جيمس هيل هدفا في مرماه ‌برأسه تحت ضغط من مغواير من ركلة ركنية.وسرعان ما تغيرت ⁠الأحوال بالنسبة لمغواير الذي ‌شد قميص إيفانيلسون مهاجم بورنموث داخل المنطقة ليتسبب في ركلة جزاء سجلها البديل جونيور كروبي في الدقيقة 81.وصمد الفريق الضيف لأكثر من 10 دقائق ‌من الوقت المحتسب ⁠بدل الضائع ليخرج بتعادل أبقاه في المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال وست نقاط عن ‌مانشستر ⁠سيتي. ويحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 42 نقطة.