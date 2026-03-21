دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 21 مارس

أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر إليها سيكون بصفة مجانية يوم السبت 21 مارس 2026.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ صادر الجمعة، أن هذا الإجراء يشمل المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة قانونية بتونس.


كما ذكّرت بأن الدخول المجاني إلى هذه المواقع متاح بصفة دورية في أول أحد من كل شهر، إضافة إلى يوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، فضلاً عن العطل الرسمية.


ودعت الوكالة الراغبين في الاطلاع على قائمة المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية المفتوحة للزيارة إلى زيارة صفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أو موقعها الإلكتروني الرسمي.
