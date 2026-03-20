الاتحاد الدولي للجمباز يعلن إلغاء بطولة العالم للجمباز الفني بالدوحة

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز، اليوم، عن إلغاء بطولة العالم للجمباز الفني، والتي كان من المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 15 إلى 18 أفريل المقبل وذلك على ضوء التحديات اللوجستية المرتبطة بتعثر وصول الأجهزة والمعدات الخاصة بالبطولة.وأكد علي الهتمي رئيس الاتحاد القطري للجمباز والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن الاتحاد القطري كان قد تقدم بطلب رسمي لتأجيل البطولة، حرصا على إقامتها بأفضل صورة تنظيمية ممكنة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.وأوضح أن اللجان المختصة داخل الاتحاد الدولي، وعلى رأسها لجنة المسابقات واللجان الفنية، عقدت اجتماعات مكثفة لدراسة الموقف، حيث تبين أن تأجيل البطولة قد تترتب عليه تأثيرات سلبية على رزنامة البطولات الدولية المعتمدة، بما في ذلك البطولات القارية في أفريقيا وأوروبا وآسيا، إضافة إلى تأثيره على بطولة العالم للجمباز الفني المقررة في هولندا خلال العام الجاري.وأضاف أن قرار الإلغاء جاء في إطار الحرص على انتظام روزنامة الاتحاد الدولي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الاتحادات الوطنية المشاركة، معرباً عن تقديره لتفهم كافة الأطراف للظروف الراهنة.واختتم الهتمي تصريحه بالتأكيد على التزام الاتحاد القطري للجمباز بمواصلة استضافة وتنظيم كبرى البطولات الدولية وفق أعلى المعايير التنظيمية، وبما يعكس المكانة الرياضية المتميزة لدولة قطر على الساحة العالمية.ر/سمس