جامعة سنغور المصرية تفتح باب الترشح لمرحلة الماجستير في اختصاصات مختلفة

فتحت جامعة سنغور المصرية الناطقة باللغة الفرنسية، باب الترشح لمرحلة الماجستيرفي اختصاصات مختلفة، ليتواصل إلى غاية يوم 30 أفريل 2026، حسب ما جاء في الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الإدارة العامة للتعاون الدولي).

و يتضمّن برنامج ماجستير M1 للدفعة الحادية والعشرين لسنة 2026، الذي ينطلق في 20سبتمبر 2026، ثماني تخصصات، يتم تدريسها من قبل أساتذة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتوفر الجامعة لطلبة هذه المرحلة منحة لتغطية نفقات المعيشة لمائة طالب من المتقدمين.

ويشمل برنامج الماجستير (M2) للسنة الدراسية 2026-2027 الذي ينطلق يوم 6 سبتمبر 2026، تسعة تخصصات يتم تدريسها من قبل أساتذة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، ولا توفر الجامعة منح لطلبة هذه المرحلة.