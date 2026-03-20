أريانة: رفع 1723 مخالفة إقتصادية وحجز كميات هامّة من المواد الأساسية طيلة شهر رمضان المعظّم

أسفرت عمليات المراقبة الاقتصادية المنجزة بولاية أريانة طيلة شهر رمضان المعظّم، عن رفع 1723 مخالفة، وإصدار عقوبات إدارية منها 5 قرارات غلق محلات، وحجز كميات هامّة من المواد الأساسية، وذلك إثر 5842 زيارة تفقد، وفق المدير الجهوي للتجارة و تنمية الصادرات سامي البجاوي.​وأوضح البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ 194 فريق مراقبة تولى تأمين عمليات المراقبة طيلة الشهر الكريم من بينها 160 فريقا مشتركا بالتنسيق مع المصالح الأمنية والصحية.وأضاف أن مخالفات الزيادة غير القانونية في الأسعار تصدرت قائمة المخالفات بـ 529 مخالفة، احتل قطاع الخضر والغلال النصيب الأكبر منها بـ 322 مخالفة، وبلغ عدد المخالفات المسجّلة من أجل عدم إشهار الأسعار 505 مخالفات ، بينما بلغ عدد المخالفات المتعلّقة بآلات الوزن267 مخالفة أغلبها في قطاعات الخضر والغلال و المواد الغذائية.​​ولم تقتصر التجاوزات على الأسعار فحسب، بل شملت ممارسات احتكارية ، حيث تم تحرير64 مخالفة من أجل إخفاء سلع والامتناع عن البيع أو البيع المشروط (خاصة في المواد الغذائية)، و34 مخالفة من أجل مسك منتوجات مجهولة المصدر، و8 مخالفات من أجل الإخلال بتراتيب الدعم في قطاع المخابز والمرطبات، وفق نفس المصدر.​​وأبرز المدير الجهوي للتجارة أنّ العمليات الرقابية المنجزة طيلة شهر رمضان أفضت إلى حجز كميات من المواد الأساسية كانت موجهة للمضاربة أو غير مطابقة للتراتيب، ومنها بالخصوص حجز 8850 كلغ من الفرينة المدعمة، و353 لترا من الزيت النباتي، ونحو 3 أطنان من الدجاج (حي وجاهز للطبخ)، وأكثر من 52 ألف بيض، إلى جانب كميات متفاوتة من الغلال على غرار حجز 972 كلغ من الموز.