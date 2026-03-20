وزارة الصحة تعمل على تعزيز التحول الرقمي في المستشفيات العمومية

تعمل وزارة الصحة على تعزير التحول الرقمي في المستشفيات العمومية في إطار استراتجية متكاملة، من خلال جملة من الإجراءات التي تدخل حيّز الاسغلال سنة 2026، على غرار المعرف الوطني الصحّي ورقمنة الملف الطبي المدرسي والجامعي.وبينت الوزارة في رد كتابي على سؤال نائبة منال بديدة حول رقمنة الخدمات الصحية العمومية، أنها تعمل على إحداث المعرف الوطني الصحي ورقمنة الملف الطبي المدرسي والجامعي ودخول استغلالهما في سنة 2026 إضافة إلى إحداث البوابة الوطنية للتلقيح مع إدراج كل التلاقيح (داء الكلب والتلقيح الدولي) في البوابة للتلاقيح مع التعميم على القطاع الخاص.كما تسعى إلى رقمنة التزود بالأدوية بين الصيدلية المركزية والمستشفيات وتحديث منظومة e-pharmacie لمتابعة استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية على تدخل حيز الاستغلال سنة 2026 وإحداث منصة للتصرف في سلسلة التبريد والشروع في تركيزها ب 500 موقع (مراكز صحة ومستشفيات محلية)، وقد دخلت حيز الاستغلال منذ سنة 2025.وأحدثت الوزارة منظومتين الأولى لإدارة الموارد البشرية (مع رقمنة أرشيف الموارد البشرية) والثانية لإدارة المعدات والتجهيزات ودخولهما حيز الاستغلال سنة 2026 وتعمل على إرساء منظومة معلوماتية وطنية متعددة القطاعات حول المخدرات والإدمان.كما أحدثت الوزارة ثلاث منصة للمساعدة على الإنجاب ومنصة لبنك العيون وأطلقت منصّة نجدة (NAJDA) للتكفل بمريض متلازمة الشريان التاجي الحاد" .وتعمل الوزارة على تركيز نظام معلوماتي موحد اعتمادا لمنهج "الصحة الواحدة "بما يسمح بالربط بين المعطيات البشرية والحيوانية والبيئية وتحليلها بشكل منسق وتطوير وتفعيل وحدة الذكاء الوبائي مما يعزز سرعة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر الصحيةوفي إطار تطوير وتوسيع خدمات الطب لتوفير الرعاية الصحية خاصة المتعلقة بطب الاختصاص، انطلق خلال سنة 2025، استغلال مشروع المستشفى الرقمي، الذي يعتمد على أحدث التكنولوجيات ويقدّم خدمات صحية عن بعد. كما بدأ نشاط التصوير الطبي عن بعد منذ 6 أوت 2025 لتتمّ حاليا تغطية 31 مستشفى جهويا بمعدل 90 عملية تصوير بالمفراس في 24 ساعة. وفي 12 أوت من العام الماضي، انطلق نشاط عيادات الطب عن بعد التي مكّنت إلى غاية الآن من تأمين 780 عيادة في 4 اختصاصات (طب المفاصل والعظام، الأمراض الجلدية، علم الغدد الصماء، التغذية وأمراض التغذية )، بجدول زمني ثابت، وغطّت 23 مستشفى جهوي.أما بالنسبة لاعتماد حصتي عمل بالمؤسسات الصحية العمومية، ردا على سؤال النائبة، أكدت الوزارة إقرارها برنامج نشاط الخدمات الصحية الإضافية، لتغطية الخدمات الصحية كامل أيام الأسبوع خلال الحصة الصباحية والحصة المسائية لتخفيف الضغط خلال فترة العمل المتعهد بها وتحسين جودة الخدمات، على أن يتمّ اعتماد تمشّ مرحلي ( التجربة ، التقييم والتعميم).