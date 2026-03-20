الصحيفة اليابانية "ذا جابان تايمز" تخصص صفحة خاصة لتونس بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال و70 عاما من العلاقات الدبلوماسية

أفردت الصحيفة اليابانيةفي عددها الصادر باللغة الإنجليزية صفحة خاصة بعنوان، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لاستقلال تونس ومرورمنذ سنة 1956.وسلطت هذه الطبعة الضوء، من خلال مقالين افتتاحيين وقعهما سفير تونس بطوكيوونائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، على متانة روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، مستعرضة حصيلة سنة من الشراكة الثنائية المثمرة، إلى جانب التعبير عن تطلع مشترك لمزيد تعزيز التعاون في مختلف المجالات.وأكد المسؤولان في مقاليهما أن العلاقات التونسية اليابانية قامت طيلة سبعة عقود على، مشيرين إلى توسع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع وجود إرادة مشتركة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من الابتكار والازدهار.وفي مقاله المعنون، استعرض السفير التونسي أبرز محاور التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية والعلمية، مبرزاً عدداً من الإنجازات الحديثة، من بينها مشاركة تونس فيوحضورها الرفيع فيبمدينة يوكوهاما، فضلاً عن احتضانها المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية.كما شدد على توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات استراتيجية، من بينها، إضافة إلى الدعم الذي تقدمهفي مجالات الموارد المائية والطاقة المتجددة، مبرزاً دور تونس كمركز إفريقي للتميز في مجالبما يمثل جسراً للتعاون بين اليابان والقارة الإفريقية.من جانبه، نوه المسؤول الياباني في مقاله المعنونبمتانة العلاقات الثنائية، واصفاً تونس بأنها، ومجدداً التزام اليابان بمواصلة دعم التعاون في إطار رؤية مشتركة تقوم على الاستقرار والسلام والتنمية الشاملة.وأشار إلى الزخم الذي أتاحته الزيارات الرسمية التي قامت بها كل من رئيسة الحكومةووزير الاقتصاد والتخطيطخلال السنة الماضية، معتبراً أنها ساهمت في إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية.واختتم أونيشي مقاله بتقديم تهانيه للشعب التونسي بهذه المناسبة المزدوجة، متمنياً له مزيداً من الازدهار والتقدم.وقد نشرت السفارة التونسية في طوكيو هذا الإصدار على صفحتها الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس