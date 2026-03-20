الصحيفة اليابانية "ذا جابان تايمز" تخصص صفحة خاصة لتونس بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال و70 عاما من العلاقات الدبلوماسية
أفردت الصحيفة اليابانية "ذا جابان تايمز" في عددها الصادر باللغة الإنجليزية صفحة خاصة بعنوان «Tunisia National Day Special»، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لاستقلال تونس ومرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان منذ سنة 1956.
وسلطت هذه الطبعة الضوء، من خلال مقالين افتتاحيين وقعهما سفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة ونائب وزير الخارجية البرلماني الياباني يوهي أونيشي، على متانة روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، مستعرضة حصيلة سنة من الشراكة الثنائية المثمرة، إلى جانب التعبير عن تطلع مشترك لمزيد تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأكد المسؤولان في مقاليهما أن العلاقات التونسية اليابانية قامت طيلة سبعة عقود على الثقة والحوار البنّاء والاحترام المتبادل، مشيرين إلى توسع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع وجود إرادة مشتركة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من الابتكار والازدهار.
وفي مقاله المعنون "70 عاماً من الشراكة والتقدم القائمين على الثقة"، استعرض السفير التونسي أبرز محاور التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية والعلمية، مبرزاً عدداً من الإنجازات الحديثة، من بينها مشاركة تونس في "إكسبو أوساكا" وحضورها الرفيع في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9) بمدينة يوكوهاما، فضلاً عن احتضانها المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية.
كما شدد على توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات استراتيجية، من بينها حماية الاستثمارات والتعاون الأمني، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مجالات الموارد المائية والطاقة المتجددة، مبرزاً دور تونس كمركز إفريقي للتميز في مجال "كايزن" بما يمثل جسراً للتعاون بين اليابان والقارة الإفريقية.
من جانبه، نوه المسؤول الياباني في مقاله المعنون "صداقة قوية ودائمة" بمتانة العلاقات الثنائية، واصفاً تونس بأنها "شريك رئيسي في إفريقيا"، ومجدداً التزام اليابان بمواصلة دعم التعاون في إطار رؤية مشتركة تقوم على الاستقرار والسلام والتنمية الشاملة.
وأشار إلى الزخم الذي أتاحته الزيارات الرسمية التي قامت بها كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال السنة الماضية، معتبراً أنها ساهمت في إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية.
واختتم أونيشي مقاله بتقديم تهانيه للشعب التونسي بهذه المناسبة المزدوجة، متمنياً له مزيداً من الازدهار والتقدم.
وقد نشرت السفارة التونسية في طوكيو هذا الإصدار على صفحتها الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعميق التعاون وتعزيز الشراكة في مجالات التجديد التكنولوجي والتنمية المستدامة.
