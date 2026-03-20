البطولة الاسبانية: مدرب أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي يغادر منصبه نهاية الموسم

أعلن مدرب أتلتيك بلباو، إرنستو فالفيردي، اليوم الجمعة، أنه سيغادر منصبه في نهاية الموسم، واضعا بذلك حدا لتعاون طويل ومثمر مع النادي الإسباني.
وقال فالفيردي، في رسالة نشرت على الموقع الرسمي للنادي الباسكي: "إنه قرار كنت أفكر فيه منذ فترة طويلة. لقد ناقشناه مع إدارة النادي وتم قبوله".
وينهي إرنستو، البالغ من العمر 62 عاما، موسمه العاشر على مقاعد بدلاء بلباو، موزعة على ثلاث فترات (2003-2005 و2013-2017 و2022-2026).

وتحت قيادته، عاد النادي الباسكي إلى سكة التتويجات، إذ فاز بكأس السوبر الإسباني عام 2015، والأهم من ذلك كأس الملك في عام 2024، لينهي بذلك صياما عن الألقاب دام أربعين عاما.
كما مكن المدرب الإسباني النادي من العودة إلى الساحة الأوروبية من خلال تأهيله على وجه الخصوص إلى رابطة أبطال أوروبا وبلوغه نصف نهائي الدوري الأوروبي خلال موسم 2024-2025.
ومع ذلك، لم يتجاوز أتلتيك بلباو، المشارك هذا الموسم في رابطة أبطال أوروبا، الدور الأول، وهو يحتل حاليا المركز العاشر في البطولة الإسبانية بفارق ست نقاط عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

وأكد فالفيردي، الذي سيقود يوم الأحد مباراته رقم 495 على رأس النادي، بمناسبة اللقاء ضد ريال بيتيس: "تتبقى أمامنا عشر مباريات لنلعبها والكثير لننجزه".
وكان فالفيردي، الذي وصفته الإدارة بأنه "أسطورة حية لنادي أتلتيك"، قد حمل أولا ألوان النادي كلاعب بين عامي 1990 و1996، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية فيه.
وخلال هذه المسيرة، أشرف أيضا على تدريب نادي برشلونة بين عامي 2017 و2020، حيث حقق معه على وجه الخصوص ثنائية البطولة والكأس في عام 2018، قبل أن يحتفظ بلقب بطل إسبانيا في الموسم التالي.
