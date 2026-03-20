نادي بروج يعيّن الدنماركي لارس فريس مدربا جديدا

أعلن نادي بروج البلجيكي تعيين المدرب الدنماركي لارس فريس على رأس الجهاز الفني للفريق، وفق ما أفاد به النادي في بلاغ رسمي.
وأوضح النادي أن العقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين.


ويبلغ فريس من العمر 49 سنة، واشتغل في معظم مسيرته التدريبية بالدنمارك، حيث تولى مهام تدريب الفئات السنية، كما شغل منصب مدرب مساعد لدى فرق الكبار وخاض أول تجربة له كمدرب أول خلال موسم 2021-2022 مع نادي فيبورغ، قبل أن يشرف على تدريب آلبورغ في 2022، ثم سبارتا براغ التشيكي خلال الموسم الماضي.
وقال المدير الفني لنادي بروج، لوتشيانو مورشيو "نحن سعداء بانضمام لارس فريس كمدرب رئيسي جديد. فهو يتوفر على خبرة مهمة راكمها في الدنمارك وإنقلترا وجمهورية التشيك، حيث قاد سبارتا براغ في رابطة أبطال أوروبا".
وأضاف "لارس مدرب طموح وعصري، وتنسجم فلسفته في اللعب مع هوية النادي، ونحن على يقين بأنه سيساهم في تحقيق أهدافنا على المديين القريب والبعيد".

ويحتل بروج المركز ما قبل الأخير في البطولة البلجيكية برصيد 28 نقطة من 29 مباراة، وقد ضمن بالفعل خوض مباريات لتفادي النزول، إذ سيكون مطالبا بتفادي المركز الأخير الذي يشغله حاليا فريق ديندر (19 نقطة)، لضمان بقائه ضمن أندية القسم الأول.
