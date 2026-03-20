رابطة الأبطال الإفريقية: بوميل يؤكد جاهزية الترجي لمواجهة الأهلي ويشدد على أهمية التركيز

أكد مدربجاهزية فريقه لمواجهةغدا السبت بملعب القاهرة الدولي، ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة، في مباراة ستقام دون حضور جماهيري.وأوضح بوميل خلال اللقاء الإعلامي الذي انعقد بالقاهرة أن المواجهة ستكون صعبة، مشددا على أن تحقيق نتيجة إيجابية وضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي يمثل الهدف الأساسي للفريق. وأضاف أن الأداء الجماعي سيكون عاملا حاسما في حسم ورقة العبور، مع التأكيد على التعامل مع مجريات اللقاء وفق تطوراتها.وأشار المدرب الفرنسي إلى أن اللعب دون جماهير يشكل تحديا للطرفين، لكنه لن يؤثر على الفريقين، رغم أن الترجي يفضل دائما خوض مبارياته في أجواء جماهيرية لما توفره من دعم معنوي للاعبين.وفي ما يتعلق بالحالة الصحية للمدافع، أكد بوميل أن اللاعب خضع إلى الفحوصات اللازمة ولا توجد مخاوف بشأن جاهزيته، مشيرا إلى مشاركته في التدريبات واحتمال الاعتماد عليه في اللقاء.وشدد مدرب الترجي على أنتمثل مفاتيح النجاح في هذه المواجهة الحاسمة.من جهته، اعتبر اللاعب الجزائريأن الأهلي سيعتمد ضغطا مكثفا منذ بداية المباراة، ما يفرض على زملائه التحلي باليقظة والمحافظة على أفضلية الذهاب وعدم قبول أهداف. كما نوّه بالدعم المعنوي الكبير لجماهير الترجي، سواء في مباراة الذهاب أو من خلال تنقل عدد من الأنصار إلى القاهرة رغم إقامة اللقاء دون حضور جماهيري.وأضاف بوعالية أن التأهل إلى المربع الذهبي سيكون أفضل هدية لجماهير الفريق، مشيرا إلى أن حضور الأنصار إلى القاهرة يمثل رسالة دعم قوية للاعبين والإطار الفني والإدارة.يُذكر أن الترجي كان قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة. وتنطلق مباراة الإياب غدا على الساعة الثامنة ليلا بإدارة الحكم المغربي، بمساعدة مواطنيه، فيما يتولىمهمة حكم تقنية الفيديو.