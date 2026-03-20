بنزرت: تخصيص 91 هكتارا من الأراضي الدولية المسترجعة للفلاحين الشبان والمهنيين وحاملي الشهادات العليا

أقرّت اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية ببنزرت تخصيص 9 عقارات على مساحة 91 هكتارا من الأراضي الفلاحية المسترجعة بمعتمديات ماطر وبنزرت الجنوبية ورأس الجبل ومنزل بورقيبة وأوتيك وجومين، لفائدة الفلاحين الشبان والمهنيين وحاملي الشهادات العليا ومن غير حاملي الشهادات.وبيّن الكاتب العام للولاية، عبد اللطيف حميد، أنّ اللجنة تولت المصادقة على إعادة توظيف 3 عقارات بمعتمديات ماطر وبنزرت الجنوبية ورأس الجبل عبر آلية الاشهار بالمزاد العلني لفائدة جميع الراغبين في استغلالها من المهنيين وغيرهم، والمصادقة على 3 عقارات بمعتمدية منزل بورقيبة وعقار بمعتمدية أوتيك لإعادة توظيفها عن طريق الاشهار لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، وعقارين فلاحيين بمعتمديتي جومين وماطر سيتم تخصيصهما لفائدة الفلاحين الشبان.ودعا إلى إلى تأمين كل ظروف النجاح لاستغلال واستثمار المستغلات المسترجعة وحسن توظيفها في مختلف مجالات التنمية الفلاحية وتوفير مكامن الإستثمار لفائدة مستحقيها، والتسريع في إتمام الإجراءات القانونية بشأن تلك المقاسم مباشرة عقب مصادقة كل من وزيري الفلاحة واملاك الدولة، ونشر قائمتها في مقرات الولاية والمعتمديات والإدارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، حتى يتسنى للراغبين في الانتفاع منها تقديم ملفاتهم لاحقا، بما يتيح حماية المستغلات نهائيا من الاستيلاءات واعادتها للدورة الاقتصادية والتنموية.