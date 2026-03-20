Babnet   Latest update 19:14 Tunis

بنزرت: تخصيص 91 هكتارا من الأراضي الدولية المسترجعة للفلاحين الشبان والمهنيين وحاملي الشهادات العليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac1db20e4196.81483792_hikoenmqljgfp.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 20 Mars 2026 - 19:09 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أقرّت اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية ببنزرت تخصيص 9 عقارات على مساحة 91 هكتارا من الأراضي الفلاحية المسترجعة بمعتمديات ماطر وبنزرت الجنوبية ورأس الجبل ومنزل بورقيبة وأوتيك وجومين، لفائدة الفلاحين الشبان والمهنيين وحاملي الشهادات العليا ومن غير حاملي الشهادات.

وبيّن الكاتب العام للولاية، عبد اللطيف حميد، أنّ اللجنة تولت المصادقة على إعادة توظيف 3 عقارات بمعتمديات ماطر وبنزرت الجنوبية ورأس الجبل عبر آلية الاشهار بالمزاد العلني لفائدة جميع الراغبين في استغلالها من المهنيين وغيرهم، والمصادقة على 3 عقارات بمعتمدية منزل بورقيبة وعقار بمعتمدية أوتيك لإعادة توظيفها عن طريق الاشهار لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، وعقارين فلاحيين بمعتمديتي جومين وماطر سيتم تخصيصهما لفائدة الفلاحين الشبان.

ودعا إلى إلى تأمين كل ظروف النجاح لاستغلال واستثمار المستغلات المسترجعة وحسن توظيفها في مختلف مجالات التنمية الفلاحية وتوفير مكامن الإستثمار لفائدة مستحقيها، والتسريع في إتمام الإجراءات القانونية بشأن تلك المقاسم مباشرة عقب مصادقة كل من وزيري الفلاحة واملاك الدولة، ونشر قائمتها في مقرات الولاية والمعتمديات والإدارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، حتى يتسنى للراغبين في الانتفاع منها تقديم ملفاتهم لاحقا، بما يتيح حماية المستغلات نهائيا من الاستيلاءات واعادتها للدورة الاقتصادية والتنموية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325827

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 20 مارس 2026 | 30 رمضان 1447
الاعتدال الربيعي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:33
15:53
12:34
06:23
04:57
الاعتدال الربيعي
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-8
17°-10
19°-8
17°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

Babnet

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

