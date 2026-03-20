رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم الجمعة، بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، تبادلا فيها التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وكانت هذه المكالمة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، مناسبة للتأكيد مجدّدا على الإرادة المشتركة الثّابتة لمزيد دعم أواصر الأخوّة التي تجمع بين الشّعبين الشّقيقين.