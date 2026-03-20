استعدادا لمونديال 2026 / رودريغيز يقود منتخب كولومبيا في مباراتين وديتين أمام كرواتيا وفرنسا

خاميس رودريغيز قائد منتخب كولومبيا
أعلن نيستور لورينزو مدرب ​منتخب كولومبيا عن ضم ‌القائد خاميس رودريغيز إلى ‌تشكيلة الفريق ‌لمواجهة كرواتيا وفرنسا وديا، وذلك بعد عودته إلى الملاعب في البطولة الامريكية لكرة القدم عقب رحيله عن نادي ليون المكسيكي.
وانضم رودريغيز، البالغ من ​العمر 34 عاما، إلى مينيسوتا يونايتد بعد فترة توقف ⁠دامت ثلاثة أشهر عقب مغادرته نادي ليون، ويقوم حاليا بتحسين ⁠لياقته البدنية استعدادا لكأس العالم، التي تنطلق في 11 جوان في أمريكا الشمالية.
كما تم اختيار المهاجمين لويس دياز من بايرن ميونيخ ولويس سواريز من سبورتينغ لشبونة في ​التشكيلة، وكلاهما ينضمان إلى المعسكر بعد موسمين رائعين مع نادييهما.

وتواجه كولومبيا منتخب كرواتيا في ‌26 مارس في أورلاندو قبل أن تلتقي فرنسا بعد ثلاثة أيام في ⁠واشنطن، حيث يبدأ المنتخب القادم ‌من أمريكا الجنوبية مشواره في كأس العالم بمواجهة أوزبكستان في 17 جوان.
وفي ما يلي التشكيلة:
في حراسة المرمى: كاميلو فارغاس وألفارو مونتيرو وديفيد أوسبينا.

مدافعون: يرسون موسكيرا و دانييل مونوز ويوهان ‌موخيكا وخوان ديفيد كابال ودافينسون ⁠سانشيز وديفر ماتشادو وسانتياغو أرياس وجون لوكومي.
لاعبو الوسط: خاميس رودريغيز وخورخي كاراسكال وريتشارد ‌ريوس وجيفرسون ليرما وغوستافو بويرتا وجون أرياس وغامينتون كامباز وخوان فرناندو كينتيرو وكيفن كاستانو.
مهاجمون: لويس ‌دياز ⁠ولويس سواريز ورافائيل سانتوس وكارلوس أندريس غوميز وجون كوردوبا ويوهان كاربونيرو.
