وزارة التجهيز: استئناف حركة الجولان بصفة عادية على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة خلال فترة العيد

اعلنت وزارة التجهيز والاسكان، الجمعة، عن استئناف حركة الجولان على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة بصفة عادية خلال فترة العيد.وكانت الوزارة قد شرعت في انجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3 والمتمثل في عملية تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهوية عدد 22 على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، وذلك لمواصلة هدم الجسر القديم.وستستانف اشغال المرحلة الثانية والتحويل الجزئي لحركة المرور في اتجاه الحمامات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، يوم الثلاثاء 24 مارس 2026.