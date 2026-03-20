وزارة النقل تتسلّم دفعة جديدة من الحافلات لتعزيز النقل العمومي في الجهات

وصلت صباح اليوم الجمعة 20 مارس 2026 إلى ميناء حلق الوادي دفعة جديدة من الحافلات وذلك في إطار تنفيذ الصفقة الدولية مع الجانب الصيني لاقتناء 461 حافلة لفائدة قطاع النقل العمومي، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.

وأفادت وزارة النقل بأن هذه الدفعة ستُوجّه إلى عدد من الشركات الجهوية للنقل، في خطوة تهدف إلى دعم الخدمات المسداة في هذه الجهات.


وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار تجسيم سياسة الدولة الرامية إلى النهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي وتحسين جودة خدماته لفائدة المواطنين في مختلف ولايات الجمهورية، مؤكدة أن هذه الجهود تحظى بمتابعة وحرص من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
 
