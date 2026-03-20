الصوناد:تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء  بداية من 30 مارس الى غاية يوم 10 افريل بثلاث ولايات بالجنوب

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بداية من 30 مارس الى غاية يوم 10 افريل بثلاث ولايات بالجنوبوستشمل الاضطرابات والانقطاعات في التزود بالماء كل من معتمديتي قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، الى جانب معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرسيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنينوعللت الشركة الاضطرابات والانقطاعات في الماء، نتيجة القيام باشغال صيانة وتعهد ضرورية لخطي الانتاج بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس، التي تعتبر المصدر الرئيسي لتزويد ولايات قابس ومدنين وتطاوين بالماء الصالح للشربوستتم هذه الاشغال على مرحلتين للحد من نقص انتاج المياه، حيث ستخصص المرحلة الاولى لانجاز الاشغال المذكورة على الخط عدد 1 (50 بالمائة من طاقة الانتاج) في ما ستنفذ المرحلة الثانية المتمثلة في انجاز اشغال الصيانة بالنسبة للخط عدد 2ودعت الشركة،في بلاغ صادر عنها، امس الخميس، سكان تلك المناطق الى ترشيد استهلاك المياه خلال الفترة المذكورة