الصوناد:تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء  بداية من 30 مارس الى غاية يوم 10 افريل بثلاث ولايات بالجنوب

Publié le Vendredi 20 Mars 2026 - 14:06
      
اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء  بداية من 30 مارس الى غاية يوم 10 افريل بثلاث ولايات بالجنوب
وستشمل الاضطرابات والانقطاعات في التزود بالماء كل من معتمديتي قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، الى جانب معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرسيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين 


وعللت الشركة الاضطرابات والانقطاعات في الماء، نتيجة القيام باشغال صيانة وتعهد ضرورية لخطي الانتاج بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس، التي تعتبر المصدر الرئيسي لتزويد ولايات قابس ومدنين وتطاوين بالماء الصالح للشرب
وستتم هذه الاشغال على مرحلتين للحد من نقص انتاج المياه، حيث ستخصص المرحلة الاولى لانجاز الاشغال المذكورة على الخط عدد 1 (50 بالمائة من طاقة الانتاج) في ما ستنفذ المرحلة الثانية  المتمثلة في انجاز اشغال الصيانة بالنسبة للخط عدد 2
ودعت الشركة،في بلاغ صادر عنها، امس الخميس، سكان تلك المناطق الى ترشيد استهلاك المياه خلال الفترة المذكورة
