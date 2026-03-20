رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يسعى لتأكيد أفضلية الذهاب أمام الأهلي وبلوغ نصف النهائي

رهانات فنية وتكتيكية



عامل الضغط النفسي على الأهلي



أرقام المواجهات والتاريخ



يخوض، السبت بملعب القاهرة الدولي ودون حضور جمهور، مواجهة حاسمة أمامضمن إياب الدور ربع النهائي من، انطلاقاً من الساعة الثامنة ليلاً، بهدف تأكيد تفوقه في لقاء الذهاب وبلوغ المربع الذهبي.وكان ممثل كرة القدم التونسية قد فاز ذهاباً بملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة، منهياً سلسلة ست مباريات دون انتصار أو تسجيل في شباك الفريق المصري، ومواصلاً حضوره البارز في الأدوار المتقدمة من المسابقة منذ اعتماد نظام المجموعات.ويعوّل فريق باب سويقة على، خاصة في الخط الأمامي على غرار البوركينيوالبرازيليوالفرنسيوالجزائري، إلى جانب صخرة الدفاع، مع الدور التكتيكي للمدرب الفرنسيالذي أحسن توظيف الرصيد البشري في لقاء الذهاب.ومن المنتظر أن تشهد التشكيلة بعض التغييرات، خصوصاً في الخط الخلفي، بعد إصابة، ما قد يفتح المجال أمامأولشغل محور الدفاع إلى جانب توغاي.ويأمل الترجي في استثمارنتيجة خوض المباراة دون جماهير، ومحاولة مباغتة المنافس بهدف مبكر يربك حساباته، خاصة أن الفريق القاهري عجز عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات قارية.ورغم ذلك، يتعين على زملاء الحارستوخي الحذر من خبرة الأهلي القارية، باعتباره صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بـ، وامتلاكه عناصر قادرة على صنع الفارق مثلتقابل الفريقان فيبمختلف المسابقات، فاز الأهلي فيمقابل، فيما لم يسبق لفريق “الأحمر والأصفر” تحقيق الفوز على ملعب منافسه في المسابقات القارية.وسيدير اللقاء الحكم المغربيبمساعدة مواطنيه، فيما سيكونمسؤولاً عن تقنية الفيديو المساعد.ويسعى الترجي، المتوج باللقب في، إلى مواصلة مشواره نحووتعزيز حضوره في سجل كبار القارة.