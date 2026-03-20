رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يسعى لتأكيد أفضلية الذهاب أمام الأهلي وبلوغ نصف النهائي
يخوض الترجي الرياضي التونسي، السبت بملعب القاهرة الدولي ودون حضور جمهور، مواجهة حاسمة أمام الأهلي المصري ضمن إياب الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، انطلاقاً من الساعة الثامنة ليلاً، بهدف تأكيد تفوقه في لقاء الذهاب وبلوغ المربع الذهبي.
وكان ممثل كرة القدم التونسية قد فاز ذهاباً بملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة 1 – 0، منهياً سلسلة ست مباريات دون انتصار أو تسجيل في شباك الفريق المصري، ومواصلاً حضوره البارز في الأدوار المتقدمة من المسابقة منذ اعتماد نظام المجموعات.
رهانات فنية وتكتيكيةويعوّل فريق باب سويقة على روح المجموعة والقيمة الفنية للعناصر الأجنبية، خاصة في الخط الأمامي على غرار البوركيني جاك ديارا والبرازيلي يان ساس والفرنسي فلوريان دانهو والجزائري كسيلة بوعالية، إلى جانب صخرة الدفاع محمد أمين توغاي، مع الدور التكتيكي للمدرب الفرنسي باتريس بوميل الذي أحسن توظيف الرصيد البشري في لقاء الذهاب.
ومن المنتظر أن تشهد التشكيلة بعض التغييرات، خصوصاً في الخط الخلفي، بعد إصابة حمزة الجلاصي، ما قد يفتح المجال أمام محمد أمين بن حميدة أو خليل القنيشي لشغل محور الدفاع إلى جانب توغاي.
عامل الضغط النفسي على الأهليويأمل الترجي في استثمار الضغط النفسي المسلط على الأهلي نتيجة خوض المباراة دون جماهير، ومحاولة مباغتة المنافس بهدف مبكر يربك حساباته، خاصة أن الفريق القاهري عجز عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات قارية.
ورغم ذلك، يتعين على زملاء الحارس بشير بن سعيد توخي الحذر من خبرة الأهلي القارية، باعتباره صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بـ 12 تتويجاً، وامتلاكه عناصر قادرة على صنع الفارق مثل محمود تريزيغيه وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي.
أرقام المواجهات والتاريختقابل الفريقان في 25 مباراة بمختلف المسابقات، فاز الأهلي في 13 مواجهة مقابل 5 انتصارات للترجي و7 تعادلات، فيما لم يسبق لفريق “الأحمر والأصفر” تحقيق الفوز على ملعب منافسه في المسابقات القارية.
وسيدير اللقاء الحكم المغربي جلال جيد بمساعدة مواطنيه زكريا برينسي ومصطفى كشاف، فيما سيكون حمزة الفارق مسؤولاً عن تقنية الفيديو المساعد.
ويسعى الترجي، المتوج باللقب في 1994 و2011 و2018 و2019، إلى مواصلة مشواره نحو التتويج الخامس وتعزيز حضوره في سجل كبار القارة.
