أيام قرطاج الموسيقية 2026: التمديد في آجال الترشحات إلى يوم 29 مارس 2026

Publié le Vendredi 20 Mars 2026 - 11:30
      
أعلنت لجنة تنظيم أيام قرطاج الموسيقية عن التمديد في تقديم طلبات الترشح أمام الفنانين العرب والأفارقة والدوليين للمشاركة ضمن فعاليات دورتها 11 المقرر تنظيمها من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. وتم تحديد يوم 29 مارس 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات.

ويهدف برنامج "العروض الاحترافية" إلى دعم الفنانين والفرق الصاعدة الحاملة لمشاريع موسيقية مبتكرة، عبر تمكينهم من تقديم أعمالهم أمام جمهور مهني يضم مبرمجين ومنتجين وموزعين ووكلاء فنيين وممثلين عن شركات الإنتاج ووسائل الإعلام المتخصصة.

ويُفتح باب الترشح أمام الفنانين المنفردين والفرق من تونس ومن مختلف البلدان العربية والإفريقية والعالمية، دون قيود تتعلق بالنمط الموسيقي، شريطة أن تندرج المشاريع المقترحة ضمن رؤية فنية معاصرة واحترافية.

ويشترط في المترشحين أن لا يقل سنهم عن 18 سنة، وأن يقدموا مشروعا في مرحلة البروز أو تطوير المسار المهني، يتضمن أعمالا أصلية أو توجها فنيا مميزا. كما ينبغي أن يكون المشروع حديث النشأة، تم تطويره منذ أقل من سنتين عند تاريخ إيداع الترشح، وألا يكون قد تمت برمجته سابقا ضمن فعاليات أيام قرطاج الموسيقية.


ويتعيّن أن يحتوي ملف الترشح على ملف فني متكامل، وسيرة ذاتية وسيرة فنية، ومواد سمعية أو بصرية حديثة، وبطاقة فنية مفصلة، إلى جانب مذكرة تشرح التصور الفني للمشروع. ويجب ألا تتجاوز مدة العرض 40 دقيقة.
وتلتزم المؤسسة المنظمة بتوفير فضاء ملائم لتصور "العروض الاحترافية"، إلى جانب المعدات التقنية الأساسية للصوت والإضاءة والدعم اللوجستي المرتبط بالمشاركة في المهرجان.
وسيستفيد الفنانون الدوليون الذين يقع اختيارهم من تغطية تكاليف السفر الدولي، والإقامة الكاملة، والتنقلات المحلية المرتبطة بأنشطة المهرجان، وذلك في حدود العدد الذي تضبطه الهيئة المنظمة. أما الفنانون التونسيون المقيمون خارج إقليم تونس الكبرى فسيتمتعون بخدمات الإقامة والتنقل المحلي.
وسيتم الإعلان عن قائمة المشاريع المقبولة عبر المنصات الرسمية للمهرجان. كما تتوفر شروط الترشح التفصيلية واستمارة المشاركة على الصفحات الرسمية لكل من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وأيام قرطاج الموسيقية على منصة فايسبوك.
