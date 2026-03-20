تونس تحتضن ندوة مغاربية يوم 25 مارس 2026 حول دور الأقطاب التكنولوجية في تعزيز الابتكار وسلاسل القيمة الإقليمية

تحتضن العاصمة تونس يوم 25 مارس 2026 فعاليات ندوة سياسات الأقطاب التكنولوجية في منطقة الأورو- متوسط في نسختها الخاصة ببلدان المغرب العربي، وذلك تحت شعار "الحوار السياسي من أجل ابتكار تقوده الأقطاب التكنولوجية وسلاسل القيمة الإقليمية".وتنتظم هذه الندوة من طرف المنتدى الأورو- متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية بالتعاون مع شبكة "أنيما" للاستثمار ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومنتدى البحوث الاقتصادية، وذلك في إطار مشروع "تعزيز الأقطاب التكنولوجية الأورو- متوسطية" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.وتجمع هذه الندوة رفيعة المستوى نخبة من صانعي القرار العمومي والمسؤولين عن الأقطاب التكنولوجية وممثلين عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى خبراء وناشطين في مجال الابتكار من المنطقة الأورو- متوسطية.ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الأقطاب التكنولوجية في دعم التنافسية الصناعية من خلال خلق تآزر بين المؤسسات والبحث العلمي وتحفيز الابتكار عبر توفير بيئة ملائمة لتطوير الحلول التكنولوجية الجديدة إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة عبر تعزيز تموقع المؤسسات المغاربية ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.ويأتي هذا الملتقى كمنصة للحوار الاستراتيجي لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن صمود الاقتصادات المحلية أمام التحديات العالمية الراهنة وتطوير نماذج صناعية مستدامة ومبتكرة.